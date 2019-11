Mit dem Shuttle-Bus in die Stadt

Die Weihnachtsstadt des Nordens bietet an Sonnabenden kostenlosen Transport zu den 12 Weihnachtsmärkten an

29. November 2019, 14:13 Uhr

Lübeck | Als letzter der zwölf Weihnachtsmärkte in der Hansestadt ist am Freitag der weithin bekannte und geschätzte Weihnachtsmarkt im Heiligen-Geist-Hospital eröffnet worden. 130 Kunsthandwerker aus dem In- und Ausland bieten bis zum 9. Dezember in der weihnachtlich geschmückten Kirchenhalle und den Wohnkabäuschen im Langhaus des mittelalterlichen Hospitals ihre handgefertigten Erzeugnisse an.

Von den rund 130 Ausstellern aus Deutschland und dem benachbarten Ausland sind nach Angaben der Verbandsvorsitzenden Lore Evers knapp 20 in diesem Jahr zum ersten Mal dabei. Die Mischung zwischen alteingesessenen und neuen Kunsthandwerkern sei den Organisatorinnen des Marktes wichtig, so Evers weiter.

Umrahmt wird das bunte Treiben von weihnachtlicher Musik. Insgesamt 45 Chöre und Instrumentalgruppen werden im Heiligen-Geist-Hospital auftreten. Die Veranstalterinnen erwarten in diesem Jahr rund 30.000 Besucher. Mit dem Reinerlös werden soziale und kulturelle Projekte unterstützt.

Um den Besuch der „Weihnachtsstadt des Nordens“ so angenehm wie möglich zu machen, bietet die Stadt sonnabends kostenlose Shuttle-Busse an, die von der Lohmühle und Genin in Richtung Innenstadt pendeln. Zwei kostenfreie Weihnachtsshuttle-Linien fahren sonnabend von 11 bis 21 Uhr. Alle 20 Minuten vom P+R Parkplatz Lohmühle und dem P+R Parkplatz Dräger (Revalstraße; Abfahrt A20 Lübeck-Genin) nonstop in die Altstadt und zurück. Das Parken ist ebenfalls kostenfrei.

Der Weihnachtsshuttle „Lohmühle“ fährt direkt vom P+R Parkplatz Lohmühle auf die Altstadtinsel bis zur Haltestelle Stadttheater in der Beckergrube. Zu erkennen ist der Weihnachtsshuttle Lohmühle auch am Stern in der Zielfilmanzeige.

Der Weihnachtsshuttle „Dräger“ fährt vom P+R Parkplatz Dräger und hält an der Haltestelle Sandstraße. Zu erkennen ist der Weihnachtsshuttle Dräger auch am Tannenbaum in der Anzeige.

Bereits an den Autobahnen auf der A1 und A20 wird über LED-Anzeigen auf den kostenfreien Weihnachtsshuttle hingewiesen. Autofahrer auf der A1 aus Richtung Süden sollten über das Autobahnkreuz Lübeck Richtung A20 bis zur Anschlusstelle Lübeck-Genin fahren und der weiteren Ausschilderung „Weihnachtsshuttle“ folgen. Gleiches gilt für die Autofahrer auf der A20, die aus Richtung Westen kommen. Autofahrer auf der A1 aus Richtung Norden verlassen die Anschlusstelle Lübeck-Mitte und folgen der Beschilderung zum Parkplatz Lohmühle.

Ein Tipp für Autofahrer, die direkt in der Stadt parken möchten: "Viele Navigationsgeräte weisen den Weg über die Autobahn A1, Ausfahrt Lübeck-Mitte. Die Zufahrt über die Fackenburger Allee und Lindenplatz ist am stärksten frequentiert", sagt Olivia Kempke. Geschäftsführerin des Lübeck Managements. Tipp: Über die Eric- Warburg-Brücke ausweichen oder den mautpflichtigen Herrentunnel nutzen.

>Eine Übersicht der Auslastung der Parkplätze in der Innenstadt gibt es unter www.parken-luebeck.de