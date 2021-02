Zufallsfund : Mehr als 2000 Schuss Munition in Lübecker Einfamilienhaus gefunden

Bei einem Rettungseinsatz in der Wohnung eines 80-Jährigen machten die Polizisten die Entdeckung.

Lübeck | Durch Zufall hat die Polizei bei einem Rettungseinsatz in einem Einfamilienhaus in Lübeck mehr als 2000 Schuss Munition sichergestellt. Die Beamten waren bereits am Donnerstag wegen einer hilflosen Person zu dem Haus im Stadtteil Schlutup gefahren, wie d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.