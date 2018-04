Lübeck : Mann gesteht vor Gericht Messerattacke auf Schwiegervater und Frau

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 44Jährigen versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen vor.

von shz.de

19. April 2018, 12:23 Uhr

Lübeck | Mit einem Geständnis hat in Lübeck der Prozess gegen einen Mann begonnen, der seine Frau und deren Vater mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll. Er übernehme die Verantwortung für das, was den beiden Opfern passiert sei und bitte sie dafür um Entschuldigung, ließ der 44-Jährige am Donnerstag über seinen Anwalt erklären.

Er habe sie jedoch nicht töten wollen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen vor. Er soll im Oktober 2017 in Lübeck seine Frau und deren Vater mit einem Messer attackiert haben, weil sich die damals 20-Jährige von ihm trennen wollte.