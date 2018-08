Touristen sind zu laut : Lübeck: Weniger Ferienwohnungen in der Innenstadt

Anwohner fühlen sich von Touristen gestört. Ab dem 1. Februar wird das Angebot an Ferienwohnungen beschränkt.

31. August 2018, 15:20 Uhr

Lübeck | Die Stadt Lübeck will die Vermietung von Ferienwohnungen in der Innenstadt stark beschränken. Das hat die Lübecker Bürgerschaft am Donnerstagabend beschlossen.

Wie ndr.de berichtet, geht es um insgesamt 300 Wohnungen; Ferienwohnungen in den historischen Gängen der Altstadt sollen ab dem 1. Februar 2019 gänzlich verboten sein. Dort hätten Anwohner sich wegen des Lärms der Touristen gestört gefühlt. Zudem werde eine Milieuschutz-Satzung veranlasst, die die Vermietung „weiterer Unterkünfte in der Altstadt beschränkt“.

SPD, Grüne, Unabhängige, Linke, GAL und Freie Wähler haben für das Verbot gestimmt, sie argumentieren auch mit dem knappen Wohnungsangebot in der Hansestadt. CDU, FDP und AfD sprachen sich gegen das Verbot aus. Sie halten ein solches Regelwerk für überzogen.