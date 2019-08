Lübeck nimmt Baustellen ins Visier

CDU und SPD in der Hansestadt will neue Ermittlungsgruppe einrichten

16. August 2019, 14:38 Uhr

Lübeck | Kurios: Die Bürgerschaft bewilligt der Stadt zwei neue Stellen, die nach Ansicht der Verwaltung aber nicht notwendig sind. Die beiden neuen Mitarbeiter sollen Baustellen kontrollieren und prüfen, ob die dort tätigen Firmen in die Handwerksrolle eingetragen sind.

2004 wurde die Baustellenkontrolle bundesweit so geregelt: Der Zoll untersucht, ob Steuern und Sozialabgaben abgeführt werden, die Stadt prüft, ob Meisterbriefe vorliegen, die Betriebe in der Handwerksrolle eingetragen sind. Lübeck entschied sich dafür, auf Anzeigen von Konkurrenzunternehmen, der Handwerkskammer und der Kreishandwerkerschaft zu warten, da die ein Interesse an der Meisterpflicht und Eintragung hätten. „Die Verstöße hat der Gesetzgeber als Ordnungswidrigkeit eingestuft“, so Lübecks Innensenator Ludger Hinsen (CDU): „Es geht hier ja nicht um Verbrechen.“

2018 gingen bei der Stadt mehr als 30 Anzeigen ein. „Alle Vorgänge wurden bearbeitet“, so Senator Hinsen. Doch obwohl es nur um Bußgelder geht, sind viele Fälle strittig und gehen dann zur Klärung vor Gericht.

CDU und SPD in Lübeck fordern dennoch eine eigene städtische Ermittlungsgruppe, die selbsttätig die Baustellen unter die Lupe nimmt. Sie möchten zwei neue Stellen schaffen, die AfD sogar drei. „Die eingetragenen Handwerksbetriebe stehen für Tariftreue und gewährleisten die Ausbildung und Qualifizierung von Fachkräften. Weiterhin garantieren sie qualitative Standards, die den Rechtsvorschriften entsprechen und allen Verbrauchern zu Gute kommen“, heißt es in der Begründung von CDU und SPD. Grüne und Linke lehnen die neuen Stellen ab. Neue Mitarbeiter würden in anderen Bereichen der Stadtverwaltung viel dringender benötigt. „Als Handwerker weiß ich, dass sich die Firmen auf Baustellen gegenseitig kontrollieren“, argumentiert Ragnar Lüttke von den Linken. Innensenator Hinsen bietet an, dass der städtische Ordnungsdienst, der im kommenden Jahr ohnehin verstärkt wird, auch Baustellen kontrollieren könnte, „wenn es politisch gewünscht wird“.

Die Entscheidung über den Haushalt 2020 und den Stellenplan fällt die Bürgerschaft im September.