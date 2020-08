Zwei Verletzte : Lübeck: Großeinsatz nach blutigem Angriff im Rockermilieu

Äxte und eine Machete wurden sichergestellt und elf Menschen vorläufig festgenommen werden. Die Polizei sucht Zeugen.

15. August 2020, 09:29 Uhr

Lübeck | Nachdem es in Lübeck relativ lange ruhig in der Auseinandersetzung verschiedener Rockergruppen war, ist am Freitagabend die Lage offensichtlich eskaliert. Eine Auseinandersetzung mit mehreren beteiligten Personen aus dem Rocker-Milieu hat gegen 22 Uhr zu einem Großeinsatz der Polizei an einer Bar an der Ecke zur Beckergrube geführt.

Zwei Männer wurden durch Messerstiche – unter anderem in den Rücken – verletzt, eine weitere Person erlitt einen Kreislaufzusammenbruch. Bei allen Beteiligten besteht zum jetzigen Zeitpunkt keine Lebensgefahr.

Begonnen hatte die blutige Auseinandersetzung offenbar schon vor einem Lokal an der Obertrave. Passanten, welche sich in der lauen Sommernacht in und vor den zahlreichen Lokalen und Bars vergnügen wollten, berichteten von einer großen Schlägerei. Offenbar hat sich das ganze Geschehen dann in Richtung Beckergrube verlagert. Auch in der Fischstraße mussten Rettungswagen und Polizei anrücken.

Sowohl an der Einmündung von der Untertrave, wie auch ein wenig weiter oben an der Ecke zur Geraden Querstraße, musste jeweils ein Verletzter vom Rettungsdienst erstversorgt werden. Beide wurden im Anschluss in Polizeibegleitung in die Klinik gefahren.

Macheten und Äxte sichergestellt

Insgesamt konnten elf Personen vorläufig festgenommen werden. mehrere Fahrzeuge, Hieb- und Stichwaffen, wie auch Äxte und eine Machete wurden sichergestellt bzw. beschlagnahmt. 15 Streifenwagen sowie zwei Diensthunde waren im Einsatz.

Zu den Hintergründen laufen die Ermittlungen der Staatanwaltschaft Lübeck, der Bezirkskriminalinspektion Lübeck und dem Landeskriminalamt Schleswig-Holstein.

Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Zu der Auseinandersetzung werden Zeugen gesucht. Diese mögen sich bitte unter der Rufnummer 0451/1310 telefonisch melden oder das Hinweisportal der Landespolizei Schleswig-Holstein (Ereignis„Obertrave“) nutzen. Hier können auch Videoaufnahmen hochgeladen werden.