Lübeck freut sich auf die Museumsnacht

Mehr als 100 Einzelveranstaltungen in der Hansestadt von 18 Uhr bis Mitternacht am Sonnabend, 31. August

19. August 2019, 17:07 Uhr

Lübeck | Ausstellungen, Lesungen, Musik, Theater, Tanz, Aktionen: Lübeck rüstet sich zur Museumsnacht. Zum 19. Mal öffnen am Sonnabend, 31. August, Galerien und Kultureinrichtungen ab 18 Uhr ihre Tore und laden bis 24 Uhr zu mehr als 100 Einzelveranstaltungen ein. Das Motto in diesem Jahr: „inside|outside“.

Vier Köpfe, einander ganz ähnlich und in ästhetischer Einheit verbunden, und doch unterscheiden sich die Profile mit kontrastierenden Farben und Blickrichtungen. Das Plakatmotiv der 19. Lübecker Museumsnacht stammt von Tom Jungbluth (24), Student der Werkkunstschule Lübeck – und es spricht Bände, ohne zu schreien. Um Diversität und Toleranz, um Integration und Isolation dreht sich die Museumsnacht, und die Gemeinschaft der Beteiligten ist wieder einmal gewachsen. Neun Galerien sind wie die Löwen-Apotheke neu bei der Veranstaltung.

Ein großes thematisches Zentrum bildet das Museum für Natur und Umwelt, wo beispielsweise das Drag-Moderationsduo Rosa & Daphne die Gäste im Domhof begrüßt und dann ein Podiumsgespräch mit Vertretern der Aids-Hilfe und des Christopher Street Day e. V. lenkt. Hier ist auch die Völkerkundesammlung „Mit Tropenhelm und Federhut“ zu Gast mit Fotos des Ehepaars Duderstadt, das 1911 eine Afrikareise dokumentierte.

Nach China entführt das St. Annen-Museum, wo zur Sonderausstellung „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ ein traditioneller chinesischer Löwentanz aufgeführt wird. Die Kunsthalle nebenan gewährt einen ersten Blick in die Schau „Tabula Rasa“ der kolumbianischen Künstlerin Doris Salcedo, die am 7. September den ersten Possehl-Preis für internationale Kunst erhält.

Nähe per Tanz wird im gemeinsamen Garten von Günter Grass- und Willy-Brandt-Haus und mit Tango Argentino am Holstentor hergestellt. Passend zu den historischen Ostsee-Aufnahmen im Kaiser-Panorama zeigt das Museum Behnhaus Drägerhaus den modischen Weg „Vom Badekleid bis zum Burkini“.

Im Europäischen Hansemuseum wird mit Blick auf die kommende Ausstellung „Störtebeker & Konsorten“ Piraten der Kampf angesagt, die die „Lisa von Lübeck“ in ihre Gewalt gebracht haben.

Eröffnet wird die 19. Museumsnacht von Kultursenatorin Kathrin Weiher in einem Pop-Up-Garten am Buddenbrookhaus. Aktionen für Kinder gibt es im Buddenbrookhaus (hier schon ab 15 Uhr), in der Katharinenkirche, im Behnhaus Drägerhaus, im Museum für Natur und Umwelt, im Holstentor, im Europäischen Hansemuseum und bei den Bücherpiraten.

Erwachsene, die um Mitternacht noch immer nicht genug haben, finden gleichgesinnte Nachtschwärmer bei „Colestreet“ (Beckergrube 18) und der „Location 25“ (Hartengrube 25).