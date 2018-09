Lübeck-Travemünde : Lkw-Kontrolle am Hafen: Sechs Fahrer zu betrunken für Weiterfahrt

Die Polizei untersuchte 26 Lastwagen. Die alkoholisierten Fahrer konnten ihre Fahrt erst verspätet fortsetzen.

19. September 2018, 12:06 Uhr

Lübeck | Alkoholisierte Lkw-Fahrer sind laut Polizei immer wieder ein Problem – das haben die Beamten des Wasserschutzpolizeirevieres (WSPR) Lübeck-Travemünde auch am Montagmorgen festgestellt. Wie die Polizei erst am Mittwoch mitteilte, untersuchten sie dabei insgesamt 26 Lastwagen am Anleger drei des Skandinavienkais, die auf einer Fähre aus Lettland eingetroffen waren.

Sechs der Fahrer waren betrunken, eine Weiterfahrt sei laut Polizei unmöglich gewesen. Erst nach der Zahlung von Bußgeldern und Ausnüchterung durften sie ihre Fahrt fortsetzen. Laut Hafenbenutzungsordnung bestehe im Hafenbereich absolutes Alkoholverbot.

