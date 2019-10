Polizei sucht Zeugen : Lkw bringt Fahrradfahrer zu Fall – Unfallflucht in Lübeck

Die weiße Sattelzugmaschine streifte einen 37-jährigen Radfahrer auf Höhe der Spenglerstraße 45.

Avatar_shz von Dana Ruhnke

09. Oktober 2019, 15:34 Uhr

Lübeck | Bei einem Überholvorgang streifte der Fahrer einer Sattelzugmaschine am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr einen Fahrradfahrer in der Spenglerstraße in Lübeck. Der 37-Jährige kam dadurch zu Fall und verletzte sich durch den Sturz auf die Fahrbahn. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des Lkw fuhr ohne anzuhalten Richtung Steinbrückstraße weiter. Es soll sich nach Polizeiangaben um eine weiße Sattelzugmaschine ohne Aufschrift und Auflieger gehandelt haben.

Die Polizei ermittelt und bittet um Mithilfe. Zeugenhinweise werden erbeten unter der Telefonnummer 0451/1310.

