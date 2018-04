E-Boote in Lübeck : Leinen los für junges Start-Up auf der Trave

Mit führerscheinfreien E-Booten sorgt „Boat-Now" momentan für Wirbel. Berufsschiffer fürchten ein Sicherheitsrisiko.

von Anna-Sophie Hansen

13. April 2018, 14:04 Uhr

Lübeck | Bislang gibt es viel positiven Zuspruch für das Start-Up „Boat-Now“ von Paul Witt und Sören Koch. Auch die Stadt ist vom touristischen Mehrwert überzeugt. Zusammen mit Lübecker Gastronomen haben die Unternehmer neben Antipastitellern für den Sonnenuntergangsausflug schon einige Ideen. Der neueste Clou für zukünftige Bootsfahrer: „Vom Boot aus bestellen unsere Gäste einfach per Telefon ihr Fischbrötchen und bekommen es eine Viertelstunde später per Kescher auf das Boot gereicht“, freut sich Witt.

Mit der umweltfreundlichen Alternative will das junge Unternehmen mit dem Zeitgeist gehen. „Wir zeigen, dass es technisch möglich ist, leise und umweltschonend Motorboot zu fahren“, so Witt. Bis zu 16 Stunden können die Akkus der Boote von „Boat-Now“ durchhalten. Außerdem legen die Entrepreneure wert auf junge Leute im Unternehmen. Vorraussichtlich sechs weitere Stellen sollen durch das Start-Up vor allem für Studenten entstehen.

Berufsschiffer fürchten Sicherheitsrisiko auf dem Fahrwasser

Wirklichen Gegenwind spüren die jungen Unternehmer nur aus der Fahrgastschifffahrt. Die Berufsschiffer bangen um die Sicherheit auf dem Wasser. Für Gabriele Stühff von der Fahrgastschifffahrt Stühff Lübecker Barkassenfahrt sind die Elektroboote auf der Trave eine schwierige Angelegenheit. Die Kapitänin der Binnenschifffahrt betrachtet den Bereich zwischen Dankwartsbrücke und Holstentor als besonderes gefährlich. „Es ist eng und besonders für Unerfahrene nicht überschaubar“. Neun Schiffe der Berufsschifffahrt seien in dem Bereich unterwegs, die ihrer Meinung „absolut vorfahrtsberechtigt“ sind.

Auch „Boat-Now" Geschäftsführer Paul Witt ist der Ansicht: „Wenn ein Fahrgastschiff ablegt, hat es vor unseren Booten natürlich Vorfahrt.“ In den letzten Jahren erhöhte sich das Verkehrsaufkommen an der Stelle laut Gabriele Stühff immens. „Noch dazu kommen Kanuten, Stand-Up-Paddler, Drachenboote und oft auch Kinderrudergruppen“, diese sieht Stühff besonders durch die führerscheinfreien Boote gefährdet.

Die Kapitänin betont: „Ich fürchte mich nicht vor „Boat-Now", sondern vor den Leuten die da einsteigen.“ Hätten die Fahrer einen Bootsführerschein und Kenntnisse von den Vorfahrtsregeln, wäre das für sie etwas ganz anderes. Trotz der Sorge um mögliche Zwischenfälle auf dem Wasser gönnt Kapitänin Stühff dem jungen Start-Up „von Herzen viel Erfolg mit den Elektrobooten“.

Harald Drögsler bietet an der Lübecker Segelschule Bootsführerscheinkurse an und meint dazu: „Führerscheinfreiheit entbindet nicht von der Kenntnis der Regeln.“ Seit der Erhöhung der Führerscheinfreiheit für Boote von 5 PS auf 15 PS haben sich die Unfallstatistiken aber nicht erhöht. Eine Gefahr auf der Trave hängt für Drögsler ganz klar von der Einweisung der Gäste in die Boote und die Sicherheitsvorkehrungen ab.

Erfahrungsgemäß stellen die führerscheinfreien Boote für Drögsler aber kein großes Sicherheitsrisiko dar. „Ausnahmen gibt es natürlich immer“, so der Inhaber der Segelschule. Helge Gabriel von der Cityschiffahrt sieht genau dort das Risiko. „Teilweise sind schon die Bootsfahrer mit Führerschein für uns eine Gefahr“, betont er. Gabriel bangt um die Sicherheit von allen Beteiligten und Negativschlagzeilen für sein Unternehmen.

„Boat-Now“ blickt optimistisch auf die kommende Saison

„Mit umgerechnet zwei PS und maximal sechs km/h rasen unsere Boote nicht“, macht Geschäftsführer Paul Witt deutlich. Er sieht in den sechs Meter langen Elektrobooten auf der Trave keine Gefahr. „Wir haben hohe Sicherheitsstandards und unsere Gäste bekommen eine umfassende Einweisung, was auf dem Wasser geht und was nicht“, so Witt.

Die Wasserschutzpolizei habe laut Witt in der Lübecker Bucht bislang auch keine Zwischenfälle zu bekunden. „Es ist als Jungunternehmen schwierig auf einem Markt Fuß zu fassen, wo andere sich seit Jahren etabliert haben“, erzählt der 35-Jährige und hofft auf Verständnis bei den Berufsschiffern. „Wir sind im Grunde keine Konkurrenten, sondern wollen als junges, modernes Start-Up auf der Trave ein ganz anderes Produkt anbieten“, sagt Witt.

In Kopenhagen erzielen Kollegen von Paul Witt und Sören Koch mit einem ähnlichen Projekt riesige Erfolge – ohne Zwischenfälle. ‚Friendships’ vermietet in Christiania mittlerweile 60 Boote dieser Art. „Dort in Christiania ist es deutlich enger mit wesentlich mehr Fahrgastschiffen und Freizeitsportlern auf dem Wasser“, berichtet Witt. Bislang gab es auch dort keine Zwischenfälle mit führerscheinlosen Bootsfahrern. Was das Fahrwasser auf der Trave angeht, bleibt „Boat-Now“ optimistisch. Paul Witt ist überzeugt: „Wir werden alle aufeinander Rücksicht nehmen“.