130. Travemünder Woche : Konzerte und Feuerwerk: Das ist dieses Wochenende auf der Promenade los

Von Donnerstag bis Sonntag gibt es nochmal viele Konzerte und Shows auf den Bühnen der Travemünder Woche.

von shz.de

25. Juli 2019, 08:35 Uhr

Das zweite und damit letzte Wochenende der Travemünder Woche steht vor der Tür und das Wetter geht in die Vollen. Wir haben das Bühnenprogramm von Donnerstag bis Sonntag für Sie zusammengestellt.

Die beiden Hauptbühnen sind: Die Festivalbühne der Stadtwerke Lübeck am Brügmanngarten und die Strandbühne vor der Lotsenstation an der Nordermole.

Hier geht es zu einer Übersichtskarte mit allen wichtigen Standorten der Travemünder Woche.

Highlights zum Ende sind Konzerte von United Four (am Donnerstag), Lotto King Karl (am Freitag) und das Abschlussfeuerwerk am Sonntagabend.

Das ist das Bühnenprogramm am Donnerstag, den 25.7.:

Uhrzeit Was? Wo? 17 Uhr Konzert: Pascal Krieger (Partyschlager) Strandbühne 18 Uhr Konzert: United Four Stadtwerke Lübeck Festivalbühne 19.30 Uhr Konzert: Les Amis (Cover) Strandbühne 22.45 Uhr Pyro- und Lasershow an der Passat Travepromenade

Das ist das Bühnenprogramm am Freitag, den 26.7.:

Uhrzeit Was? Wo? 19 Uhr Schlagerabend mit verschiedenen Musikern Strandbühne 19.15 Uhr Konzert: Nervling (Akustik) Stadtwerke Lübeck Festivalbühne 21.15 Uhr Konzert: Lotto King Karl & die 4 Richtigen Stadtwerke Lübeck Festivalbühne 22.45 Uhr Pyro- und Lasershow an der Passat Travepromenade

Das ist das Bühnenprogramm am Samstag, den 27.7.:

Uhrzeit Was? Wo? 16 Uhr Konzert: Kate Louisa (Elektro und Akustik) Stadtwerke Lübeck Festivalbühne 18 Uhr Konzert: Hot Banditoz (Sommerhits) Stadtwerke Lübeck Festivalbühne 18 Uhr Show: Chaos Team (Partyshow à la Ballermann) Strandbühne 19.30 Uhr Konzert: Ritmo del Sol Stadtwerke Lübeck Festivalbühne 20 Uhr Konzert: Die Junx (akustischer Schlager) Strandbühne 22.45 Uhr Pyro- und Lasershow an der Passat Travepromenade

Das ist das Bühnenprogramm am Sonntag, den 28.7.: