Kontrolle am Krähenteich: Drogen und ein Haftbefehl

03. Oktober 2019, 15:35 Uhr

Lübeck | Beamte der vier Lübecker Polizeireviere und der Diensthundestaffel der Polizeidirektion haben am Montag Drogenkontrollen im Bereich des Krähenteiches vorgenommen. „E wurden mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Insgesamt kontrollierten die Beamten 27 Personen. Hierbei wurden sieben Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz festgestellt“, sagt Michael Begmann, Sprecher der Polizeidirektion Lübeck. Die Beamten stellten Marihuana und Heroin in geringer Menge fest. „Im Rahmen dieser Kontrolle wurde ein Haftbefehl gegen einen 30-Jährigen vollstreckt. Der Lübecker wurde in die JVA Lübeck gebracht, um dort eine mehrmonatige Haftstrafe anzutreten“, so Bergmann. Die Beamten stellten zudem einen Verstoß gegen das Meldegesetz und einen Verstoß gegen das Waffengesetz fest. Am Kontrollort wurde ein abgelegter Teleskopschlagstock aufgefunden. Die Kontrollen werden fortgesetzt.