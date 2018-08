Klos an der Muk jetzt kostenfrei

Hansestadt Lübeck will Touristen auf dem Großparkplatz an der Musik- und Kongresshalle mehr Service bieten

von shz.de

13. August 2018, 13:44 Uhr

Bisher standen zwei öffentliche Toiletten auf dem Parkplatz an der Musik- und Kongresshalle (Muk) zur Verfügung, ab dem heutigen Dienstag ist zusätzlich ein Toiletten-Container zu nutzen. Das soll die Warteschlangen der Bustouristen vor den Bedürfnisanstalten verringern helfen. Und dazu die gute Nachricht: Die Nutzung der Toiletten auf dem Gelände vor der Muk ist in Zukunft kostenlos. Erhebung der Gebühren lohnt sich für die Hansestadt nicht.

Die Toiletten auf dem Gelände an der Muk werden viel genutzt. Wenn Reisebusse auf dem Großparkplatz eintreffen, gibt es oft lange Warteschlangen. Christian Martin Lukas, Chef der Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM), hat deshalb auf Abhilfe gedrängt. Die Stadtverwaltung hat schnell reagiert: Heute geht der zusätzlich platzierte Container in Betrieb. Er hat der Stadt inklusive der Aufstellung rund 10 000 Euro gekostet. Das alles ist aber nur ein Provisorium. Im kommenden Jahr entstehen komplett neue Toilettenanlagen in diesem Bereich am Rand der Lübecker Altstadt.

Die Stadt bezuschusst den Betrieb der öffentlichen Toiletten mit rund 300 000 Euro im Jahr. „Die Einnahmen aus der Nutzungsgebühr sind sehr gering“ sagt Lübecks Innensenator Ludger Hinsen (CDU). Besonders am Muk-Parkplatz achten die cleveren Busreisenden, dass die Klo-Türen beim Verlassen nicht schließen, sondern der nächste Mitreisende kostenlos in das Toilettenhaus gelangt. Das ist auch der entscheidende Grund, weshalb die Münzeinwürfe in der kommenden Woche abgebaut werden und der Gang zur Toilette kostenfrei sein wird.

Die Reinigung der drei WC-Anlagen auf dem Muk-Parkplatz kostet rund 1000 Euro im Monat. Die Anlagen werden morgens vor der Öffnung um 8 Uhr und mittags gereinigt. Um 20 Uhr werden sie dann aus Schutz vor Vandalismus abgeschlossen.

Auf dem benachbarten Drehbrückenplatz soll nach dem Umbau ein Kiosk mit einer weiteren öffentlichen Toilette entstehen. Die ist zwar in den Plänen eingezeichnet, aber noch nicht beschlossen. Ob sie trotz der Kostensteigerungen bei den derzeitigen Bauarbeiten noch kommt, ist unklar.

Zufrieden ist der Lübecks Innensenator mit der Situation auf dem Markt. Das neuerbaute Hotel – auf dem Gelände befand sich eine moderen kostenpflichtige öffentlichen Toilette – habe inzwischen nämlich deutlich gekennzeichnet, dass sich im Gebäude kostenlose „Nette Toiletten“ befinden, so Ludger Hinsen.