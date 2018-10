Prozess in Lübeck : Kassiererin soll mehr als 450.000 Euro veruntreut haben

Eine Frau soll beim Kassieren immer wieder Bargeld aus der Kasse genommen haben. Doch ihre Masche flog auf.

02. Oktober 2018, 08:32 Uhr

Lübeck | Eine 59 Jahre alte Kassiererin eines Autozubehörhandels muss sich am Dienstag wegen Verdachts der Untreue vor dem Landgericht Lübeck verantworten. Sie soll in mehr als 1000 Fällen Bargeld aus der von ihr geführten Kasse entnommen haben. Um das zu verschleiern, soll sie nach Angaben der Staatsanwaltschaft frei erfundene Warenrücknahmen verbucht haben. Die Taten sollen zwischen Januar 2009 und Anfang 2014 begangen worden sein. Dadurch ist dem Arbeitgeber der 59-Jährigen nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein Schaden von knapp 451.000 Euro entstanden. Nach vorläufigen Planungen will das Gericht bereits am Dienstag ein Urteil sprechen.