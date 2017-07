Lübeck : Kampfmittelräumdienst untersucht herrenlosen Koffer

vergrößern 1 von 1 Foto: Holger Kroeger 1 von 1

Lübeck | Große Aufregung am Donnerstagmittag in Lübeck: Ein herrenloser Koffer wurde in einem Bus der städtischen Nahverkehrsbetriebe entdeckt. Umgehend wurde der Bus aus dem Verkehr gezogen, die Passagiere mussten ihn verlassen. Die Polizei dirigierte das Gefährt an einen sicheren Platz auf dem Festplatz und sperrte den Bereich weiträumig ab. Der Kampfmittelräumdienst rückte an.

Die Sprengstoff-Experten untersuchten den Koffer, konnten aber nichts Gefährliches feststellen und gaben dann wieder Entwarnung. Im Koffer befand sich Kleidung. Inzwischen war auch der Besitzer des Koffers aufgetaucht und konnte der Polizei beweisen, dass das Gepäckstück ihm gehört.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von TVR-NewsNetwork

erstellt am 27.Jul.2017 | 16:02 Uhr