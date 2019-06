In der Stadt: 15 000 Bienen an der Hauswand

von shz.de

26. Juni 2019, 15:16 Uhr

Lübeck | Gegen 10.55 Uhr am Mittwoch wurde ein Bienenschwarm bemerkt und der Polizei gemeldet, der sich an einer Hauswand in der Ziegelstraße unterhalb eines Fensters festgesetzt hatte. Die Polizei sperrte den Bereich vor dem Mehrfamilienhaus an der viel befahrenen Ziegelstraße vorsorglich ab und alarmierte einen Imker. Der nahm die Situation in Augenschein und kam zu dem Schluss, dass von den Bienen keine Gefahr ausgehe. Die Berufsfeuerwehr stellte eine Leiter in ausreichender Länge zur Verfügung, dann nahm sich Lars Steinhardt vom Imkerverein Lübeck der 15000 Bienen an und transportierte sie ab.