Hier kommt Lübecks neue Wassertreppe

Der großflächige Umbau des Drehbrückenplatzes nimmt immer mehr Gestalt an

von shz.de

24. Juli 2019, 14:24 Uhr

Lübeck | Der Verkehrsbereich an der Drehbrücke wird komplett neu gestaltet. Seit Februar dieses Jahres wird dabei an einer Wassertreppe an der Drehbrücke gebaut. Sie ist das zentrale Element der Umgestaltung am denkmalgeschützen Brückenbaubauwerk und Teil der beabsichtigen Aufwertung an der Untertrave bis hin zum Hansemuseum. Die Gesamtkosten liegen bei über 16 Millionen Euro. Die Hansestadt Lübeck muss rund vier Millionen Euro zahlen.

Die Umgestaltungsmaßnahme hat eine lange Vorgeschichte. Schon im Jahr 2003 lagen die Pläne dafür in der Schublade. Als der Bund dann 2016 eine erhebliche Kostenbeteiligung an der Umgestaltung des Straßenzuges „An der Untertrave“ zusagte, machten Bürger der Stadt sich stark für den Erhalt der Linden entlang der Traveufer-Promenade. Ein erfolgreiche Bürgerentscheid zum Erhalt der Baumreihe ließ somit die geplante Umgestaltung des Bereichs zwischen Holstentor und Drehbrücke nicht mehr zu. Die Stadt plante spontan um und nutzte die Fördergelder zum eigentlich später avisierten Umbau des Abschnitts Drehbrücke bis Hansemuseum.

Eigentlich hätte Ende 2018 die Baumaßnahme abgeschlossen sein sollen. Das hatte der Bund zur Bedingung seiner Förderzusage gemacht. Das war jedoch der Stadt nicht möglich, musste sie doch den Bau einer Wassertreppe ein zweites Mal ausgeschrieben, da keine akzeptablen Angebote eingegangen waren. Die Kosten für den Drehbrückenplatz stiegen von 4,38 Millionen auf 5,36 Millionen Euro.

Es ist eine Verweilmöglichkeit am Traveufer.Der geforderte barrierefreie Zugang wird durch eine Rampe parallel zum Wasser realisiert. Außerdem wird es am Drehbrückenplatz wieder einen Kiosk mit Toilettenanlage geben.

Nach Fertigstellung des Areals könnten die Bauarbeiten eigentlich weitergehen. Der Bürgerentscheid zum Erhalt der Linden an der Untertrave ist ja nur zwei Jahre bindend. Die SPD fordert bereits, die Umgestaltung bis zum Holstentor in Angriff zu nehmen.