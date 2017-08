JVA Lübeck : Häftling entkommt bei Familienbesuch in Hamburg

Lübeck | Von dem entflohenen Häftling aus dem Lübecker Gefängnis fehlt weiter jede Spur. Das teilten die Polizeileitstellen in Hamburg und Lübeck am Mittwochmorgen mit. Der 65-Jährige war am Dienstag bei einem Familienbesuch in Hamburg seinen beiden Begleitern entkommen. Eine sofort eingeleitete Fahndung sei zunächst ergebnislos geblieben, teilte die Polizei Lübeck mit.

Der Mann verbüßt eine Freiheitsstrafe von neun Jahren wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, das reguläre Strafende ist am 10. Februar 2021 erreicht. Im Anschluss daran ist eine Sicherungsverwahrung vorgesehen. Der Strafgefangene hatte nach Angaben der JVA seit September 2015 bereits fünf Mal unter Aufsicht das Gefängnis verlassen dürfen, ohne dass es zu Problemen gekommen war.

Der Flüchtige ist 1,79 Meter groß, schlank und hat blaue Augen und schwarze volle Haare. Er trägt an beiden Armen und an den Handrücken diverse Tätowierungen.

Staatsanwaltschaft und Polizei bitten Zeugen, die den Gesuchten gesehen haben und Hinweise geben können, sich an das Kommissariat 16 der Polizei Lübeck unter 0451/1310 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

von dpa

erstellt am 23.Aug.2017 | 06:31 Uhr