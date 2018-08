Totschlagsprozess in Lübeck : Gutachterin hält Angeklagten für schuldunfähig

Der 44-Jährige, der einen 78-jährigen Rentner erschlagen haben soll, litt zur Tatzeit unter paranoider Schizophrenie.

von dpa

21. August 2018, 14:01 Uhr

Lübeck | Der Mann, der am ersten Weihnachtstag 2017 in Lübeck einen Rentner auf offener Straße mit einem Ast erschlagen haben soll, litt nach Aussagen einer Sachverständigen zur Tatzeit unter paranoider Schizophrenie. Das sei die Tat eines psychiatrisch schwer kranken Mannes gewesen, sagte die Gutachterin am Dienstag im Prozess vor dem Lübecker Landgericht.

Sie empfahl dem Gericht, die Unterbringung des Angeklagten in einer psychiatrischen Klinik anzuordnen. Dem 44 Jahre alten Angeklagten wird Totschlag vorgeworfen.