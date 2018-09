Großfeuer in der Altstadt

68-Jährige wird beim Hausbrand an der Wakenitzmauer verletzt, 14 weitere Bewohner können sich unverletzt retten

von shz.de

24. September 2018, 15:38 Uhr

Beim Brand eines historischen Altstadthauses in Lübeck ist am Sonntagabend eine 68 Jahre alte Frau verletzt worden. Sie wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. 14 weitere Bewohner, darunter auch Kinder, konnten das Gebäude unverletzt verlassen, teilte die Polizei mit.

Gegen 19 Uhr am Sonntag wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert. In der Altstadt in der Straße „Wakenitzmauer“ – wenige Meter vom Burgtor entfernt – war in einem mehrstöckigen Altstadthaus ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen und Rauch aus Fenstern des Gebäudes, mehrere Personen hielten sich noch in den Wohnungen auf. Besonders die Rückseite des viergeschossigen Altstadthauses war stark betroffen. Vor dem angenommenen Hintergrund „Feuer - mehrere Menschenleben in Gefahr“ löste die Berufsfeuerwehr Lübeck das Szenario „MANV“ (Massenanfall von Verletzten) aus. Das viergeschossige Mehrparteienhaus wurde sofort evakuiert. Insgesamt 15 Personen konnten den Flammen entkommen. Eine 68-Jährige war die Flucht über das Treppenhaus nicht mehr möglich. Sie wurde mit Hilfe der Drehleiter aus dem vierten Geschoss des Gebäudes in Sicherheit gebracht. Sie wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert, alle weiteren Hausbewohner waren nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben und wurden zunächst in einem bereitgestellten Bus betreut.

Die Löschmaßnahmen gestalteten sich aufgrund der dichten und verwinkelten Altstadtbebauung als extrem schwierig. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude zu verhindern.

Zu Beginn des Einsatzes waren zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr Lübeck, verstärkt durch drei freiwillige Feuerwehren aus dem Stadtgebiet Lübeck, neun Rettungswagen, zwei Notärzte und ein leitender Notarzt eingesetzt. Weitere Einsatzkräfte und die umliegenden freiwilligen Feuerwehren wurden alarmiert. In der Summe waren rund 80 Feuerwehrkräfte vor Ort. Die Polizei sperrte hat den Bereich an der Wakenitzmauer und Teile der Kanalstraße großräumig ab.

Die Löscharbeiten an dem stark beschädigten Altstadthaus an der Wakenitzmauer dauerten auch am Montagvormittag an. „Feuer unter Kontrolle konnte die Feuerwehr gegen 3 Uhr morgens vermelden, Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Lübeck sind jedoch noch vor Ort, um Glutnester zu löschen. Das brandbetroffene Gebäude ist im vorderen Bereich unbewohnbar und kann aufgrund von Einsturzgefahr nicht betreten werden. Zwischen dem dritten und vierten Geschoss ist die Decke eingestürzt, ebenso Teile der Dachkonstruktion. Es drohen Teile des Daches herunterzustürzen“, sagte Ulli Fritz Gerlach, Sprecher der Polizeidirektion Lübeck am Montag. Die Höhe des Sachschadens beläuft nach einer ersten Einschätzung auf circa 500 000 Euro.

Nach derzeitigem Sachstand gehen die Ermittler der Lübecker Kriminalpolizei davon aus, dass das Feuer in der Küche einer Wohnung im 3. Geschoss ausgebrochen ist. „Es gibt nach bisherigem Ermittlungsstand keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung oder ein vorsätzliches Fremdverschulden. Das Kommissariat 11 der Lübecker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen“, so Polizeisprecher Gerlach weiter.