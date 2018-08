Mecklenburgischen Seenplatte : Gleitschirmflieger aus Lübeck nach Absturz gestorben

Der Gleitschirmflieger war plötzlich ins Trudeln geraten und vor den Augen etlicher Vereinsmitglieder abgestürzt.

05. August 2018, 12:33 Uhr

Vielist/Lübeck | Ein 50-jähriger Mann aus Lübeck hat einen Absturz mit einem Gleitschirm an der Mecklenburgischen Seenplatte nicht überlebt. Der Mann erlag in der Nacht zu Sonntag in einer Rostocker Klinik seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war am Freitag auf dem Flugplatz Vielist bei Waren an der Müritz in einer Höhe von mehreren Hundert Metern abgestürzt.

Wie es zu dem Unglück kam, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen, die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sei informiert, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Neubrandenburg. Der Gleitschirmflieger war bei laut Experten „guter Thermik“ plötzlich ins Trudeln geraten und vor den Augen etlicher Vereinsmitglieder abgestürzt.

Der 50-Jährige kam mit schwersten Verletzungen in eine Rostocker Klinik. Dort starb er jedoch. Nach ersten Ermittlungen soll es sich um einen noch wenig erfahrenen Gleitschirm-Flieger gehandelt haben.