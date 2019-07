Gewollter Tapetenwechsel

Fußball-Regionalliga: Neuzugang Marcel Schelle ist begeistert von seinem neuen Verein VfB Lübeck

09. Juli 2019, 15:15 Uhr

Lübeck | Marcel Schelle ist neu in Lübeck. Den 21-Jährigen, der einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2021 in der Hansestadt unterzeichnete, zog es vom VfB Eichstätt zum Fußball-Regionalligisten in den hohen Norden. „Eichstätt zu verlassen war ganz und gar meine eigene Entscheidung. Um das deutlich zu sagen, das ist ein toll geführter Verein gewesen, mit dem ich auch Erfolg hatte. In der Regionalliga Süd sind wir hinter der Reservemannschaft des FC Bayern München Vizemeister geworden und konnten das Topteam lange Zeit ärgern. Das spricht für sich. Trotzdem wollte ich einen Tapetenwechsel, um jetzt mal etwas anderes kennenzulernen.“

Über seinen neuen Club hat sich der Mittelfeldspieler, der in der abgelaufenen Spielzeit 32 Einsätze in der 4. Liga im Dress von Eichstätt verbuchte und acht Treffer erzielte, im Vorwege natürlich auch informiert. Und war schnell beeindruckt. „Allein die Zahlen aus der letzten Saison sprechen ja eine deutliche Sprache. Lübeck hat 74 Punkte geholt, eine tolle Leistung für einen Zweitplatzierten. Stark sind auch die wenigen Gegentore. 23 waren das mit einer Dreierkette. Das ist nicht wirklich schlecht. Und natürlich reizt es auch in so einem Stadion und vor vielen Zuschauern spielen zu können. In Eichstätt hatten wir rund 800 pro Heimspiel, in Lübeck sind immer viel mehr dabei“, so Schelle, der aus der Jugend von Rot-Weiß Erfurt kommt und den es von dort 2013 weiter in die U17 des FC Ingolstadt und schließlich in die U19 des FC Erzgebirge Aue ging. Danach zog es ihn nach Bayern zum SV Seligenporten, wo er auch eine Saison mit VfB-Stürmer Patrick Hobsch zusammenspielte, um 2018 schließlich nach Eichstätt zu wechseln.

Die Regionalliga Nord und auch den VfB Lübeck sieht Schelle als Möglichkeit an, den nächsten Schritt zu machen in seiner Fußballerkarriere, sich zu verbessern und für höhere Aufgaben zu empfehlen. „In Eichstätt war früh bekannt, dass der Verein nicht für die 3. Liga melden wird. Trotz der fehlenden Perspektive haben wir die Saison hervorragend zu Ende gespielt. In Lübeck wurde die 3. Liga deutlich als Ziel formuliert. Damit kann ich mich voll identifizieren.“

Doch Schelle, der rund 800 Meter von der Lohmühle in St. Lorenz Nord eine Wohnung bezogen hat, verfällt auch nicht in Euphorie, bremst eher ein bisschen die Erwartungshaltung. „Das wird eine lange Saison, in der wir uns bei der Konkurrenz wahrscheinlich auch nicht so viel erlauben werden können. Trotzdem wäre es fatal, sich zu viel eigenen Druck zu machen. Die Mannschaft selbst hat aber natürlich genug Potenzial, um ganz oben zu stehen“, sagt der 21-Jährige.