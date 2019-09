100 Jahre VHS: Lübeck erlebt an diesem Freitag in der Hüxstraße die erste „Lange Nacht der Volkshochschulen“

17. September 2019, 15:55 Uhr

Lübeck | Die Volkshochschule feiert in der Hansestadt ihren 100. Geburtstag. Dazu lädt sie an diesem Freitag, 20. September, unter der Überschrift „Gemeinsam dabei sein!“ zusammen mit vielen Kooperationspartnern zur „Langen Nacht der Volkshochschulen“ ein in die Hüxstraße ein.

Von 17.17 Uhr bis nach Mitternacht erwartet die Besucherinnen und Besucher ein buntes Programm von vielfältigen Aktionen und Angeboten zum Mitmachen, Schnuppern, Zuhören und Zuschauen, kostenfrei. Cirka 50 Kursleitende und über 20 Kooperationspartner der VHS Lübeck beteiligen sich an diesem fröhlichen Fest in der gesamten Hüxstraße. Neben Kulturellem gibt es Schnupperangebote in Sprachen und zur Entspannung, interessante Kurzvorträge und Einführungen, Kindertheater mit Toranj, launige Musikbeiträge, Tanz und vieles mehr. Im VHS-Gebäude in der Hüxstraße locken unter anderem moderne Technik zum Ausprobieren (z.B. VR-Brillen) und die beiden Ausstellungen zu markanten Jahrestagen aus 100 Jahren Deutscher Geschichte unter der Überschrift „Die Macht der Gefühle“ sowie ein Überblick über 100 Jahre VHS Lübeck. Das Lübeck Management nimmt die Prämierungen für den Lübecker Fotomarathon vor, das NDR Studio Lübeck lädt „zum Snacken“ ein.

Neben der VHS-Geschäftsstelle in der Hüxstraße selbst sind 30 Ladenlokale Schauplatz: Wer hat je schon einmal vorher über Physik im Alltag im Brillengeschäft oder kroatische Geschichten im Reisebüro Vielmeerreisen gestaunt, eine Erzählwerkstatt in der Buchhandlung mitgemacht oder Pilates in Kleiderladen ausprobiert? „Ich freue mich über das abwechslungsreiche Programm, das die VHS Lübeck mit Unterstützung ihrer vielen Kooperationspartner und der Geschäfte in der Hüxstraße auf die Beine gestellt hat. Das spricht bestimmt viele Menschen an", betont Senatorin Kathrin Weiher.

Bis 23 Uhr folgen zahlreiche Einzelangebote sowie das Bühnenprogramm. Am späteren Abend warten außerdem im VHS-Gebäude und im Zelt davor das Musikprogramm mit Jazz und Swing von alten Schelllackplatten im Wechsel und ein Quiz zu Wissenswertem und Kuriosem.

Speziell anlässlich ihres Geburtstages lädt die VHS Lübeck auch zu einem Mitmachspiel ein und sammelt individuelle Aussagen, in denen sich die Bedeutung der VHS Lübeck für die jeweiligen Personen widerspiegelt. „Wer uns einen Satz zu seinem Erleben der VHS Lübeck schenkt, ist bei der Verlosung von VHS Gutscheinen dabei, die wir in der Langen Nacht kurz vor Mitternacht durchführen. Es lohnt sich auf jeden Fall, bis zum gemeinsamen Anstoßen auf den VHS Geburtstag zu bleiben“, so VHS-Leiterin Christiane Wiebe.

