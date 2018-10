Timmendorfer Strand : Gefesselter Mann am Friedhof: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Menschenraubs

38-Jährige berichtet, dass ihm etwas über den Kopf gezogen wurde. Es sieht nach einer Entführung aus.

von shz.de

17. Oktober 2018, 15:15 Uhr

Timmendorfer Strand | Ein 38-jähriger Mann wird am Montagabend gegen 21.10 Uhr auf dem Parkplatz Waldfriedhofs Timmendorfer Strand von Frauen beim Geocaching entdeckt, er ist an Händen und Füßen mit Kabelbindern gefesselt und hat etliche Schnittverletzungen erlitten. Seit einer Woche galt er als vermisst, offenbar wurde er entführt.

Den Ermittlern berichtete der 38-Jährige bei seiner ersten Vernehmung, dass er von ihm unbekannten Menschen an einen ihm unbekannten Ort gebracht worden sei. Weil ihm etwas über den Kopf gezogen wurde, habe er nichts sehen können. Am Montag sei er von den ihm unbekannten Menschen zu dem Ort gebracht worden, wo man ihn fand. Auch hier habe man ihn der Sicht beraubt.

Eine Zeugenaussage bietet der Polizei zur Lösung dieses rätselhaften Falls nun einen Anhaltspunkt. Gegen 20.30 Uhr wurden zwei Personen auf dem Gelände beobachtet, die anschließend in unbekannte Richtung mit einem Pkw davonfuhren. Es könnte sich um wichtige Zeugen handeln, berichtet die Kriminalpolizei. Sie sollen mit dem K1 in Lübeck Kontakt aufnehmen. Zum Opfer heißt es, der Mann sei „bereits polizeilich in Erscheinung getreten“.

Weiterlesen: Gefesselter Mann auf Friedhof an B76 gefunden

Eine der Personen soll zirka 50 Jahre alt gewesen sein und hatte eine Halbglatze mit weißem Haarkranz, die zweite Person wird mit „dunkel bekleidet, groß und schlank“ beschrieben. Auch weitere Zeugen, die sich in den Abendstunden des 15. Oktober 2018 zwischen 16 und 21 Uhr in dem Bereich aufgehalten haben, werden um Kontaktaufnahme mit dem K1 der Bezirkskriminalinspektion gebeten – unter 0451-1310.