Bahnweg in Lübeck : Gartenhütte explodiert – und niemand hat es gemerkt

Der schwer verletzte Bewohner hatte sich noch in der Nacht selbst ins Krankenhaus begeben.

von Holger Kröger

06. Oktober 2018, 13:13 Uhr

In der Nacht zu Sonnabend ist eine bewohnte Gartenbude in der Nähe des alten Schlachthofs in Lübeck explodiert. Der schwer verletzte Bewohner hatte sich selbst ins Krankenhaus begeben. Erst am Vormittag erfuhren Polizei und Feuerwehr von dem Vorfall. Einer Person war die beschädigte Hütte im Bahnweg aufgefallen.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, war zunächst unklar. Vermutet wird einem Bericht der Lübecker Nachrichten zufolge eine Gasexplosion.

