Freifläche an der Drehbrücke

Lübeck: Umgestalteter Platz an der Untertrave mit groben Granitpflaster

von shz.de

10. Oktober 2018, 14:51 Uhr

Das erste Stück des Drehbrückenplatzes ist umgebaut. Zu sehen sind „grobes Granitpflaster“ und eine acht Meter hohe Leuchte. Viel mehr wird hier nicht entstehen. Sitzbänke und einen Baum wird es nur auf der südlichen Seite des Platzes geben.

Vor einem Jahr gab es hier noch Bäume und eine Wildblumenwiese. Die wurden trotz Protesten von Umweltschützern entfernt. Entstanden ist eine Pflasterfläche ohne besondere Funktion. Das soll an die historischen Hafenflächen erinnern. Bäume habe es damals im Hafenbereich nicht gegeben, argumentierte die Bauverwaltung bei der Diskussion um die Neugestaltung. Das sah man vor acht Jahren noch anders. Damals pflanzte der damalige Bausenator Franz-Peter Boden persönlich drei Bäume in diesem Bereich. Die Ulme, die Eberesche und der Feldhorn im Wert von je 600 Euro waren Spenden von Unternehmen. Der Bereich werde überplant, die Bäume können aber bleiben, hieß es damals. Verschwunden ist auch der kleine Weg, der Radfahrer aus Richtung Hubbrücken in Richtung Drehbrücke an der Ampel vorbei führte. Nach den Plänen auf der städtischen Internetseite wird der Platz zur Fahrbahn noch mit einer Reihe von Pollern versehen.