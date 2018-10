Freie Fahrt an der Drehbrücke

Der Drehbrückenplatz wird aber erst im kommenden Jahr neu gestaltet / Winterregelung in der Vorderreihe ab Montag

Im Laufe des kommenden Mittwochs, 10. Oktober, wird die noch halbseitige Sperrung der Willy-Brandt-Allee – zwischen „An der Untertrave“ und der Drehbrücke – aufgehoben. Der Auto- und Radverkehr kann somit früher als angekündigt wieder die Willy-Brandt-Allee Richtung stadtauswärts befahren.

Die Fahrbahn war seit dem 20. August des Jahres 2017 gesperrt. Bereits seit zwei Wochen kann die Altstadtrand-Straße „An der Untertrave“ wieder in beide Richtungen befahren werden. Das Baufeld vor dem Schuppen 6 bleibt aber bis auf weiteres für Restarbeiten bestehen. Die Erreichbarkeit des Veranstaltungsschuppens und der Drehbrücke wird für Fußgänger jedoch auch auf dieser Straßenseite gewährleistet sein.

„Die Nebenflächen in den weiteren noch abgesperrten Bereichen werden erst nach Abnahme der Baumaßnahme endgültig für die Öffentlichkeit und den Fahrzeugverkehr freigegeben, da in diesen Bereichen ebenfalls noch Restarbeiten erfolgen“, teilt Valessa Glisovic, stellvertretende Sprecherin der Hansestadt Lübeck, mit. Aktuelle Informationen zur Umgestaltung der Untertrave gibt es auch online unter: www.untertrave.luebeck.de.

Es gibt noch weitere Veränderungen für Autofahrer, die bereits ab kommenden Montag, 8. Oktober, in Kraft treten. Die Winterregelung greift in der Vorderreihe wieder in Travemünde: Somit kann diese, während der Sommerregelung verkehrsberuhigte Straße, durch den motorisierten Individualverkehr wieder genutzt werden. Im Sommerhalbjahr ist dort lediglich das Befahren per Fahrrad und die Durchfahrt für Hotelgäste erlaubt.

Im Bereich „An der Obertrave / Marlesgrube“ wird erstmals die sogenannte Sommerregelung in diesem Jahr beibehalten. Das bedeutet, dass ein durchgängiges Befahren der Straße „An der Obertrave“ künftig nur für Radfahrer möglich ist. Diese Verkehrsführung wurde mit Beginn des Projektes „Mitten in Lübeck“ dauerhaft eingerichtet. Lediglich die Parkplätze für Bewohner und Besucher der Altstadt, welche im Sommer unter anderem für die Außengastronomie und Veranstaltungen zur Verfügung stehen, werden wieder eingerichtet.