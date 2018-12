Mit Video : Feuer in Lübecker Chemiewerk: Feuerwehr löscht brennendes Erz

Mitten in der Nacht musste die Feuerwehr in Lübeck einen Chemie-Brand unter Kontrolle bringen.

von MOPICS

10. Dezember 2018, 09:57 Uhr

Lübeck | Um kurz nach Mittagnacht wurde die Lübecker Feuerwehr am Montag zu einem Brandmeldealarm zu einem Chemie-Betrieb in den Kaninchenborn in Lübeck gerufen. Schon auf der Anfahrt wurde durch das Unternehmen mitgeteilt, dass in einer Förderanlage Wismut in Brand geraten sei.

Daraufhin wurde der Löschzug Gefahrgut zum Einsatzort beordert, welcher unter Chemieschutzbedingungen das Ablöschen des chemischen Elements übernommen hat. Mitarbeitern gelang es, den Grossteil des in Brand geratenen Materials in einem BigPack ins Freie bringen. Unter Atemschutz überprüften Einsatzkräfte die betroffene Maschine und löschten vereinzelte Glutnester ab.

Nach 1,5 Stunden konnten die 30 Einsatzkräfte Feuer aus melden und wieder einrücken. Weshalb sich die für die pharmazeutische Industrie gedachte Chemikalie entzündet hat, konnte nicht mit Sicherheit gesagt werden. Wismut ist im Zusammenspiel mit Hitze allerdings hochgradig entzündlich, wie Einsatzleiter Marco Liering von der Lübecker Berufsfeuerwehr im Interview bestätigt. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?