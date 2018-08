Mögliche Brandstiftung : Feuer in Lübeck: Zwei Autos brennen in einer Straße

Die Brände brachen am frühen Sonntagmorgen aus. Es entstand ein hoher Sachschaden.

von dpa

13. August 2018, 17:20 Uhr

Lübeck | In Lübeck haben am Sonntag gleich zwei Autos gebrannt. Ein weiteres wurde beschädigt. Es entstand erheblicher Sachschaden, Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

In einem Gewerbegebiet im Stadtteil Buntekuh brannte am frühen Sonntagmorgen zunächst ein am Straßenrand abgestellter SUV. Dabei entstand den Angaben zufolge ein Schaden von rund 15.000 Euro. Ein zweites Fahrzeug wurde durch die Hitzeeinwirkung ebenfalls beschädigt. Einige Stunden später brannte auf einem Firmengelände in derselben Straße ein Lastwagen – Schaden: rund 10.000 Euro. Die Polizei schloss Brandstiftung nicht aus und prüft einen Zusammenhang.

