Angeln am Trave-Ufer : Fehlende Elterntiere: Peta fordert Heringsfangverbot in Lübeck

Die Tierschutzorganisation hat einen offenen Brief an Lübecks Bürgermeister verfasst, in dem sie um Reservate für die Fische bittet.

von Merle Dießelkämper

17. September 2018, 13:43 Uhr

Lübeck | Das Heringsfischen an der Lübecker Hafenpromenda sowie Trave ist bei vielen Hobbyanglern beliebt. Doch damit soll jetzt Schluss sein, ginge es nach der Tierschutzorganisation Peta (People for the Ethical Treatment of Animals).

In einem offenen Brief fordern sie Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) auf, für die Gewässer in der Lübecker Innenstadt ein Angelverbot zu erlassen. Denn auch hier säumen Heringsangler besonders im Frühjahr die Hafenpromenade und das Trave-Ufer, um laichende Elterntiere zu fangen, heißt es auf der Homepage von Peta.

Denn genau dort liegt das Problem: Dadurch das laichende Elterntiere abgefischt werden, fehlt es an Nachwuchs. Aus diesem Grund droht den Heringsfischern generell an der deutschen Ostseeküste im kommenden Jahr ein Fangstopp. Der Internationale Rat für Meeresforschung (ICES) empfiehlt, die Heringsfischerei in der westlichen Ostsee vorerst auszusetzen.

Die Organisation verweist in ihrem Brief auch darauf, dass Kontrollen im Mai in Rostock ergaben, dass es Heringsangler mit den Tierschutzbestimmungen nicht immer genau zu nehmen scheinen: Die Hälfte von rund 40 überprüften Anglern im Bereich des Rostocker Stadthafens und des Fischereihafens sei beanstandet worden, teilte das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern mit.

„Auch Lübeck City sollte dem Rat des ICES folgen und ein Angelverbot für Heringe verhängen. Die Fische brauchen einen sicheren Rückzugsort“, so Dr. Tanja Breining, Meeresbiologin und Fachreferentin für Meerestiere und Fische bei Peta.

Bürgermeister nicht zuständig

Lübecks Bürgermeister Lindenau hat inzwischen auf das Schreiben reagiert und darauf hingewiesen, dass er dieses Angelverbot nicht verhängen könne. In seinem Brief heißt es laut Lübecker Nachrichten: „Vielen Dank für Ihre Anregung, für Lübeck Wasserschutzgebiete auszuweisen, um die hier laichenden Heringe zu schützen. Gemäß § 51 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) kann aber nur die Landesregierung von Schleswig-Holstein Wasserschutzgebiete festsetzen.

Zudem weist er darauf hin, dass ein Verbot nur möglich ist, um das Gewässer im Interesse der derzeit bestehenden oder künftigen öffentlichen Wasserversorgung vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen, das Grundwasser anzureichern oder das schädliche Abfließen von Niederschlagswasser sowie das Abschwemmen und den Eintrag von Bodenbestandteilen, Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln in Gewässer zu vermeiden. Eine Festsetzung von Wasserschutzgebieten zum Schutz von Fischen sei gesetzlich nicht vorgesehen.