12 farbenfrohe Fotocollagen laden zum Ausflug in Stadtoasen ein

von shz.de

30. September 2018, 16:57 Uhr

Die Essbare Stadt Lübeck, ein Projekt des Bereichs Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz (UNV), ist eine Plattform für Menschen, Initiativen und Vereine, die in ihrer Nachbarschaft kreativ und gemeinschaftlich Freiräume erschaffen. Auf diese Weise entstehen vor der eigenen Haustür mit städtischen Partnern „Stadtoasen“, die wachsen dürfen: Für ein gutes Miteinander von Jung und Alt, für das Zusammenwachsen von Menschen verschiedener Nationen, zum Gesunden und Genießen, zum Teilen von Wissen um die biologische Erzeugung von Obst, Kräutern und anderen Lebensmitteln und zur Weitergabe bewährter nachhaltiger Kulturtechniken.

Im Rahmen des Forschungsprojekts „Regiobranding – Inwertsetzung von Kulturlandschaften“ ist ein Monatskalender für 2019 über die Essbare Stadt Lübeck entstanden, der ab sofort im Verwaltungszentrum Mühlentor und im Museum für Natur und Umwelt gegen eine Spende von sieben Euro erhältlich ist.

In dem Kalender werden zwölf bestehende Projekte vorgestellt. Jedes zeigt eine unterschiedliche inhaltliche Facette der Essbaren Stadt Lübeck und ist eine Einladung zum Hinschauen und Mitmachen. Tolle farbenfrohe Collagen authentischer Naturfotographien und einladende Begleittexte sollen zu Ausflügen in die Stadtoasen inspirieren, um die vielfältigen Aktivitäten und Veranstaltungsangebote selber kennenzulernen.

Ingrid Bauer, Projektleiterin im Bereich Umwelt- Natur- und Verbraucherschutz der Hansestadt Lübeck: „Ein wesentliches Anliegen ist das gemeinsame Lernen über das eigene lustvolle Tätigsein und Naturerleben. Das Thema „Essen“ eignet sich dabei besonders, um die Zusammenhänge zwischen gesunder Lebensmittelerzeugung und biologisch vielfältigen Ökosystemen nachzuvollziehen“.

Mittlerweile gibt es ein Netzwerk von über 30 einzelnen Projekten, die in verschiedenen Lübecker Stadtteilen und in der Landschaft angesiedelt sind. Allen Projekten liegt die Förderung einer bienen-, insekten- und wildtierfreundlichen Stadtnatur besonders am Herzen. Das entstandene Netzwerk Essbare Stadt Lübeck gehört damit zu den wichtigen Akteuren für eine lebenswerte Stadt und die nachhaltige Nutzung der regionalen Kulturlandschaften.

Der Bereich Umwelt- Natur- und Verbraucherschutz der Hansestadt Lübeck unterstützt neue Projektinitiativen verfügbare Flächen zu finden, vernetzt Kompetenzen und fördert durch Öffentlichkeitsarbeit. Die Essbare Stadt lebt in erster Linie davon, dass Menschen gemeinsam und selbstorganisiert aktiv werden, sich verfügbaren öffentlichen oder halböffentlichen Raum in ihrem eigenen Stadtteil aneignen und ihren Lebensort kreativ nutzen und verschönern.

Wer sich informieren und den Kalender haben möchte, erhält dazu auch am Sonntag, 7. Oktober 2018, beim Lübecker Apfeltag im Domhof, die Gelegenheit. Dort ist die Essbare Stadt Lübeck mit einem Infostand vertreten.