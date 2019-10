Erstmals studieren mehr als 5000

Universität Lübeck verzeichnet Zulauf / 924 junge Frauen und Männer nehmen ihr Studium im Wintersemester auf

07. Oktober 2019, 17:27 Uhr

Lübeck | Mit einer unterhaltsamen Rallye haben die Neuankömmlingen der Universität Lübeck die Hansestadt am Wochenende erkundet, am Montag folgte die offizielle Begrüßung der jungen Frauen und Männer in der Universitätskirche St. Petri.

Der Studiengang an der Universität zu Lübeck, der weiterhin den stärksten Zulauf verzeichnet ist die Humanmedizin mit 195 Erstsemestern.

Zusammen genommen bringen es die inzwischen fünf Informatik-Bachelorstudiengänge sogar auf 308 Erstsemester. Es sind dies die Informatik (89), Robotik und Autonome Systeme (61), die Medieninformatik (59), IT-Sicherheit (57) und Medizinische Informatik (42).

In den gesundheitswissenschaftlichen Studiengängen, mit deren Einführung die Universität Lübeck in den vergangenen Jahren deutschlandweit eine Vorreiterrolle eingenommen hat, beginnen insgesamt 126 Erstsemester: 41 in der Physiotherapie, jeweils 35 in Hebammenwissenschaft und im Studiengang Pflege, 15 in Ergotherapie und Logopädie. 80 Erstsemester gibt es im Studiengang Molecular Life Science, 70 in der Medizinischen Ingenieurwissenschaft, 67 in der Medizinischen Ernährungswissenschaft, 60 in der Psychologie, 39 in der Biophysik und 19 in Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften (alle Zahlenangaben auf dem Stand vom 30. September).

Insgesamt hat die Universität zu Lübeck jetzt einschließlich der Promotionsstudierenden 5.281 Eingeschriebene und damit erstmals die Fünftausenderschwelle überschritten. Vor einem Jahr waren es 4.837.

Die Zahl hat mit der Ausweitung des Studienangebots der Universität in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich zugenommen und sich innerhalb der vergangenen zehn Jahre verdoppelt; 2009 waren es 2.653 Studentinnen und Studenten. Mehr als 2.000 waren es erstmals im Winter 2000/01, mehr als 3.000 erstmals zum Wintersemester 2011/12 und mehr als 4.000 erstmals 2016.

Wie bereits im Vorjahr ist auf dem Programmblatt für die Erstsemesterbegrüßung ein Kanon von Haltungen und Werten aufgedruckt, der eine Richtschnur für das Studium wie für das Leben insgesamt geben kann. Unter der Überschrift „Was ich bedenken will“ haben Studierende, Lehrende und Mitarbeiter auf Anregung der Präsidentin fünf Sätze formuliert, die im Einklang mit dem Leitbild der Universität einer Selbstermutigung zum verantwortungsvollen Denken und Handeln und einem respektvollen Umgang miteinander dienen sollen.

Die Vorlesungen des Wintersemesters 2019/20 beginnen am 14. Oktober.