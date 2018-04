Erstes Etappenziel erreicht

Richtfest am Seminargebäude der aufstrebenden Fachhochschule Lübeck

27. April 2018, 15:18 Uhr

Großer Tag für die Fachhochschule Lübeck (FHL). Am neuen Seminargebäude an der Stephensonstraße auf dem Campus der Fachhochschule wurde Richtfeste gefeiert. Vor rund 80 Gästen sprach FH-Präsidentin Dr. Muriel Helbig von der Notwendigkeit dieses Neubaus: „Endlich ist es soweit, dass wir für unsere Studierenden mehr Raum für Vorlesungen und Seminare bekommen. Ein großer Dank gilt vor allem dem Vorgänger-Präsidium, das mit großer Beharrlichkeit über Jahre an der Realisierung gearbeitet hat. Denn die große Raumnot begleitet uns schließlich schon lange. Ursprünglich wurden uns rund 5000m² versprochen für wesentlich weniger Studierende damals. Aber wenn es heute um rund 1.500 m² geht, ist uns jeder Quadratmeter mehr willkommen“, sagte Helbig. Die FH-Präsidentin hob besonders die reibungslose Zusammenarbeit mit der Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR (GMSH) hervor. GMSHGeschäftsführer Frank Eisoldt betonte: „Konzipiert haben wir den Bau als Hybridgebäude, das heißt, dass ein Gebäudeflügel in konventioneller Bauweise errichtet wird und ein Flügel als Modulbau entsteht. Wir sparen damit rund 20 Prozent der Bauzeit ein. So soll die FH Lübeck ihre Studierenden zum Wintersemester 2018/19 schon den zusätzlichen Raum anbieten können, wenn nichts Unvorhergesehenes dazwischenkommt, was bei Bauvorhaben aber immer passieren kann“, so weiter.

Das neue Gebäude wird eine Nutzfläche von insgesamt 1538 Quadratmetern haben und rund 700 Personen beherbergen können, die lernen und lehren wollen. Von der Nutzfläche sind rund 75 Prozent für die Lehre vorsehen. Es sind zwei Hörsäle für 120 bis 150 Personen vorgesehen, weitere drei Seminarräume für jeweils bis zu 72 Personen sowie drei kleinere Seminarräume für jeweils etwa 40 Personen. Dazu wird es Arbeitsräume für Studierende und Professoren geben.