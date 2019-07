Erster Sieg und erstes Highlight

Nach 33:26-Erfolg im Test gegen Drittligist HSG Ostsee trifft Handball-Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau Mittwoch auf den THW Kiel

22. Juli 2019, 15:00 Uhr

Lübeck | Die erste Trainingswoche unter dem neuen Coach Piotr Przybecki hat Handball-Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau mit einem Testspielerfolg abgeschlossen. Bei Drittligist HSG Ostsee Neustadt/Grömitz setzten sich die Hansestädter mit 33:26 (18:18) durch. Mit von der Partie waren auch die Neuzugänge Mex Raguse (ASV Hamm) und Fynn Gonschor (VfL Gummersbach), während Nikola Potic (RK Zagreb) wegen muskulärer Probleme pausieren musste.

Trotz des Erfolgs im ersten Testspiel war Przybecki nicht gänzlich zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge, sah vor allem im ersten Abschnitt Verbesserungsbedarf. „Auch wenn wir schwere Beine hatten und es meinen Spielern anzumerken war, dass die Tage zuvor sehr anstrengend waren, wurden zu viele Fehler gemacht. Die Wurf- und Passgenauigkeit war nicht gut und auch am Tempo muss gearbeitet werden“, bilanzierte der 46-Jährige. Mit der Steigerung nach Wiederbeginn zeigte sich der ehemalige polnische Nationalspieler indes einverstanden. „Da sah das alles schon viel besser aus, weil wir in der Abwehr kompakter standen und aggressiver verteidigt haben.“

Rückraumspieler Jan Schult ergänzte: „In der ersten Hälfte hatten wir keinen Zugriff. Für einen ersten Test war das insgesamt aber trotzdem ganz okay. Ich denke schon, dass man damit zufrieden sein kann.“ Schult selbst konnte die Begegnung nicht zu Ende spielen, zog sich eine Verletzung zu und droht nun vorerst auszufallen. „Ich muss abwarten, wie sich das genau entwickelt. Im Spiel habe ich bei einem Wurf einen Stich in der Seite gespürt, bin dann lieber vorsorglich rausgegangen. Vermutlich ist das eine Zerrung der schrägen Bauchmuskulatur“, erklärte der VfL-Routinier.

Schult dürfte somit im zweiten Testspiel am Mittwoch fehlen. Dann wartet ein ganz anderes Kaliber auf die Hansestädter. Um 19.30 Uhr wird der deutsche Rekordmeister THW Kiel in der Hansehalle zu Gast sein. Für den freundschaftlichen Vergleich mit den Zebras sind bereits mehr als 2000 Eintrittskarten verkauft, nur vereinzelte Tickets sind noch verfügbar. Der VfL rechnet mit einem ausverkauften Haus. „So oft sieht man so einen Weltclub ja auch nicht live; das ist ein absolutes Highlight für uns als Mannschaft, für mich als Trainer und auch für die ganze Region“, so Przybecki, der einst bei den Landeshauptstädtern unter Vertrag stand. 2001 wechselte der Pole zum THW. So richtig zum Zug aber kam der ehemalige Rückraumspieler in den drei Jahren in Kiel aber nicht. Immer wieder warfen ihn Verletzungen zurück, unter anderem sorgte eine schwere Kreuzbandverletzung für eine lange Zwangspause. „Das ist Vergangenheit, Lübeck-Schwartau die Zukunft“, sagt der 46-Jährige, der von seiner Mannschaft am Mittwoch gegen den amtierenden EHF- und DHB-Pokalsieger keine Wunderdinge erwartet. „Es wird sicherlich ein interessantes Duell, aber im Endeffekt ist es auch nur ein normales Testspiel wie jedes andere. Wir sind noch nicht lange im Training. Das muss man berücksichtigen. Dementsprechend werden wir das Ergebnis auch nicht überbewerten, wollen aber natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten den Zuschauern etwas bieten“, so der Neu-Coach.