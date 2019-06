Drogenszene verlagert sich zum Bahnhof

Polizei in Lübeck beobachtet die Entwicklung an den „gefährlichen Orten“

von shz.de

28. Juni 2019, 15:05 Uhr

Lübeck | In der Hansestadt hat sich in den vergangenen Jahren die Drogenszene am Krähenteich auf einem ehemaligen Spielplatz etabliert. Immer wieder rief der Treff „An der Mauer“ / Ecke Krähenstraße / Rehderbrücke die Polizei auf den Plan, Anlieger erleben die Auswirkung des Drogentreffs zunehmend als unerträglich (wir berichteten).

Jetzt wurde im städtischen Polizeibeirat ausführlich über die Entwicklung der Drogenszene am Krähenteich gesprochen. Dabei gab es eine bedeutsame Nachricht der Experten: Zum Jahreswechsel wird eine weitere Verlagerung der Szene in Richtung Lübecker Hauptbahnhof erwartet.

Torsten Wähling, Leiter

1. Polizeirevier Lübeck, das in der Mengstraße beheimatet ist, hat eine Bilanz vorgelegt: Von Januar bis Ende Mai dieses Jahres fanden am Krähenplatz 43 Einsätze der Polizei statt. Insgesamt wurden dort 550 Personen kontrolliert, seitdem der Bereich Krähenteich zum sogenannten „gefährlichen Ort“ erklärt wurde. Der benachbarte Spielplatz werde zwar aus Personalmangel nicht mehr stündlich, jedoch regelmäßig kontrolliert.

„Die Szene hat ich sehr verändert“, berichtet Wähling auf der Sitzung des städtischen Polizeibeirats. So seien die Unterhaltungen lautstark geworden. „Rund 50 Prozent der Personen sind Nicht-Deutsche“. Das Aegidienviertel bleibe ein Schwerpunkt der Arbeit des 1. Polizeirevier Lübeck. Wähling: „Ziel der Ermittlungen und Observationen ist die Festnahme von den führenden Köpfen der Drogenhändler.“ Es habe auch bereits Verurteilungen von Drogenhändlern gegeben. „Es fanden sich aber sofort neue Personen, die diese Aufgabe übernommen haben. Wenn dann die ursprünglichen Dealer entlassen werden und zurück kehren, gibt es dann Ärger„, weiß der Revierleiter zu berichten.

Die Streetworker der Arbeiterwohlfart (Awo) haben sich inzwischen auf eine neue Aufgabe eingestellt: Die Verlagerung der Szene an den ZOB und den Hauptbahnhof. Der Grund ist die Verlagerung einer Arztpraxis, die den Süchtigen hilft, von der Innenstadt an den ZOB. Die erfolgt zum Jahreswechsel. Auch dieser Bereich ist inzwischen eingestuft als ein gefährlicher Ort mit häufigen Polizeikontrollen. Die Dealer haben daher ihre Aktivitäten in die Fackenburger Allee und die Schwartauer Allee verlegt, wenngleich der Bereich ZOB Hauptbahnhof für Dealer interessant ist. Es ist ein Ort, der aus allen Stadtteilen gut zu erreichen ist. Und die Szene lebt von den vielen bürgerlichen Kunden. So wurden schon Geschäftsleute und Professoren beim Drogenkauf beobachtet.