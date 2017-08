Wahlkampfauftritt in Lübeck : Dietmar Bartsch wirft Bundesregierung Untätigkeit vor

vergrößern 1 von 1 Foto: Markus Scholz 1 von 1

Lübeck | Zum Auftakt des Bundestagswahlkampfes der Linken ist deren Spitzenkandidat Dietmar Bartsch mit der Bundesregierung hart ins Gericht gegangen. Die große Koalition unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe das Land nicht vorangebracht, sondern für Stillstand gesorgt, sagte Bartsch am Mittwoch in Lübeck.

„Unser Ziel ist es, in Schleswig-Holstein mindestens das Ergebnis der letzten Bundestagswahl zu erreichen.“ Damals lag die Partei bei gut fünf Prozent im Land, bundesweit bei knapp neun Prozent. Bundesweit sehen aktuelle Umfragen die Linke auch bei etwa neun Prozent.

„Bei der Bundestagswahl geht es um mehr soziale Gerechtigkeit in Deutschland und der Welt, und es geht um die Zukunft Europas“, sagte Bartsch vor rund 150 Zuhörern auf dem Lübecker Markt. Vorrangiges Ziel der Linken sei es, Rüstungsexporte und Auslandseinsätze der Bundeswehr zu stoppen und die soziale Spaltung in Deutschland zu beseitigen. „Wir fordern einen Mindestlohn von zwölf Euro, einen Spitzensteuersatz von 53 Prozent und eine Reichensteuer von fünf Prozent für private Vermögen über eine Millionen Euro. Damit bliebe den Reichen immer noch ein komfortabler Betrag, ich kann nicht erkennen, dass das ein Problem sein soll“, sagte er unter dem Beifall der Zuschauer.

Am Donnerstag sind weitere Auftritte von Bartsch auf dem Kurt-Schumacher-Platz in Kiel (10 Uhr) und auf dem Südermarkt in Flensburg (17 Uhr) geplant. Am Freitag wird Bartsch gemeinsam mit Sarah Wagenknecht in Hamburg erwartet (16 Uhr, Hachmannplatz).

von dpa

erstellt am 30.Aug.2017 | 20:24 Uhr