Die zweite Garde muss in die Bresche springen

Trainer Przybecki muss bei Handball-Zweitligist Lübeck-Schwartau gegen Bietigheim improvisieren

26. September 2019, 16:00 Uhr

Lübeck | Der VfL Lübeck-Schwartau hinkt derzeit den eigenen Erwartungen und Ansprüchen hinterher. Ein Platz unter den Top Fünf der 2. Handball-Bundesliga sollte es vor Saisonbeginn am Ende werden. Nach drei Partien ohne Sieg (ein Remis) und Tabellenplatz sieben (5:5 Punkte) aber drohen die Schleswig-Holsteiner schon früh in der Spielzeit unter Zugzwang zu geraten. Im Lager des VfL bleibt man vor dem heutigen Heimspiel (19.30 Uhr) gegen die SG BBM Bietigheim dennoch gelassen. Coach Piotr Przybecki spielt die Karte Geduld und bittet um Verständnis. „Es zeigt sich doch von Woche zu Woche, dass wir noch lange nicht so weit sind. Wir benötigen eben Zeit nach dem Umbruch im Sommer, da wir mit Sebastian Damm, Antonio Metzner und Toni Podpolinski wichtige Stammkräfte verloren haben. Dass wir das nicht gleich kompensieren können, haben wir auch erwartet“, betont Przybecki.

Umbruch hin oder her – der VfL steckt nach den beiden Auftaktsiegen derzeit in einem Leistungstief, zumindest aber in einer Ergebniskrise. Die Voraussetzungen vor dem Duell mit dem punktgleichen Erstliga-Absteiger könnten durchaus besser sein. Die Liste der möglichen Ausfälle ist mit Markus Hansen (Knieverletzung), Nicola Potic (Bandscheibenvorfall), Thees Glabisch (Nasennebenhöhlenentzündung) und Fynn Ranke (Sportverbot nach Gehirnerschütterung) lang. Außerdem stehen Jan Schult (Daumenverletzung), Fynn Gonschor (umgeknickt), Mex Raguse (Nackenprobleme), Jasper Bruhn (Knöchelverletzung) und Dadi Runarsson (Handverletzung) nicht voll im Saft. Auch den 47-jährigen Coach plagte zuletzt eine deftige Erkältung. Selbst „regeneratives Training“, das für die Woche geplant war, war nicht möglich. Am Dienstagvormittag wurde das Training sogar komplett abgesagt – selbst Laufen oder Fahrrad fahren war nicht machbar. „Die Gefahr, dass sich noch jemand ansteckt, wäre zu groß gewesen. Mit Pawel Genda und Marino Mallwitz waren ja schon in Konstanz zwei Spieler angeschlagen und haben mit Fieber gespielt“, so Przybecki.

Die Lösung für das heutige Spiel lautet Improvisation. „Wir müssen schauen, wer es im letzten Moment noch schafft, ansonsten vielleicht auch den einen oder anderen Nachwuchsspieler hochziehen“, betont der Coach: „Das soll aber nicht als Ausrede herhalten. Nun müssen eben andere einspringen und dafür sorgen, dass unsere Baustellen geschlossen werden.“

Bei der Niederlage gegen Konstanz hat der VfL eine Drei-Tore-Führung zur Halbzeit durch eigene leichte Fehler schnell aus der Hand gegeben. Dort gelte es gegen Bietigheim anzusetzen. Przybecki: „Egal wer spielt – das darf uns nicht wieder passieren. Wir wissen, dass mit der SG ein dicker Brocken auf uns wartet. Sie spielen eine offensive 6:0-Deckung und gehen hohes Tempo. Wir schauen deshalb vor allem darauf, dass wir unser Spiel stabilisiert bekommen. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und das bedeutet, gut und sicher in der Abwehr zu stehen. Das ist unsere Basis. Und mit unserem begeisterungsfähigen Publikum im Rücken sollten wir auch die Chance auf ein erfolgreiches Spiel haben.“