Lübeck : Der Vorhang fällt zur Halbzeit

Das Lübecker Figurentheater muss sich Ausweichspielstätten bis zur Rückkehr im Jahr 2021 suchen.

02. Oktober 2018, 16:32 Uhr

Die Puppen tanzen wieder: Mit „Die Nachtigall“ und „Rungholts Ehre“ ist das Lübecker Figurentheater in die neue Saison gestartet. Wie gehabt ist nach der Sommerpause 2018 dennoch nichts: In den alten Räumen wird zum letzten Mal gespielt. Nach der halben Spielzeit fällt im alten Haus am Kolk im Januar der Vorhang. Wie im benachbarten Museum beginnt auch im Theater der Umbau bis mindestens 2021. Der Spielbetrieb weicht aus ins städtische Theater an der Beckergrube und ins Europäische Hansemuseum.

„Das Museum ist dicht, wir spielen weiter“, sagt Stephan Schlafke. Die entsprechenden Infos sind an Türen, Fenstern und im Internet zu lesen. Und doch stellt der Künstlerische Leiter des Figurentheaters Irritationen beim Publikum fest. Auslöser ist der Umbau, der außer für mehr und moderneren Raum auch für bessere Bedingungen zur Zusammenarbeit von Theater und Museum sorgen soll. Die Possehl-Stiftung, Gesellschafterin von Theater-Figuren-Museum und Figurentheater, hat eine große Operation auf den Weg gebracht, beide Häuser sollen für den Betrieb der Zukunft gerüstet werden. Schlafke bringt den Begriff „Kompetenzzentrum für Figurentheater im Norden“ ins Spiel. Das Ziel ist groß, der Weg dahin ist – wie bei jedem Bauprojekt im Welterbe - kompliziert und arbeitsreich.

Man wird die Plätze tauschen. Wo bislang Figurentheater stattfindet, zieht nach Umbau das Museum ein, wo einst das Museum war, entsteht ein gemeinsames Entree und, am Platz des Eckhauses Nummer 18, ein Theaterneubau. Noch sind dort die Denkmalschützer tätig. Drinnen stehen Leitern, liegen Zollstöcke in ansonsten gähnender Leere, draußen ist eine Schneise in den hellen Verputz geschlagen. Gefahndet wird nach historischer Bausubstanz. Nebenan im Kolk 20-22 geht der Betrieb, aufgestockt mit einem kleinen Shop-Angebot, das das geschlossene Museum repräsentiert, seinen Gang. Gleich im Oktober wird für die ganz jungen Zuschauer wieder der „Troll-Alarm im Elchwald“ ausgelöst und im November „Troll-Weihnacht“ gefeiert, wird für Jugendliche und für Erwachsene aufgespielt. Die halbe Spielzeit jedenfalls. Die sei dem Betrieb quasi geschenkt worden, sagt Schlafke, der längst damit beschäftigt ist, das Figurentheater so elegant wie möglich durch die Bauphase zu lenken.

Die Sache sieht gut aus, wenn auch nur die nahe Zukunft gesichert ist: Vom 1. Februar bis Ostersonntag 2019 findet das Figurentheater Unterschlupf im Jungen Studio des Theater Lübeck, freitags bis sonntags. Wie groß die logistische Herausforderung wird, ist unklar. Weil an der Beckergrube der Platz knapper ist als das Budget, muss das Figurentheater wohl jedes Wochenende mit allem, was gebraucht wird, an- und wieder abreisen.

Im Herbst findet Schlafke mit seinem Betrieb Unterschlupf im Europäischen Hansemuseum, wo bis Januar 2020 die Räume „Wisby“ und „La Rochelle“ zur Verfügung stehen. Ob es danach wieder ins Studio des Theaters geht? Schlafke hofft es.

Ebenfalls im Hansemuseum ist ein Sommertheater angedacht, mögliches gemeinsames Themengebiet: Freibeuter. Wenn es in die heiße Bauphase geht, wird der Kolk wahrscheinlich für den Autoverkehr gesperrt. Damit Museum und Theater auch dann in der Stadt präsent bleiben, ist ein Zirkuswagen in Auftrag gegeben, in dem Tickets verkauft, über Pläne, Programme und den Stand der Bau-Dinge informiert werden soll. Wo? Wahrscheinlich neben dem Holstentor. Alle Beteiligten hoffen, dass man nach Plan im Jahr 2021 die neuen Räume am Kolk beziehen kann.

Langweilig wird es bis dahin weder der Museumschefin Antonia Napp noch Schlafke. Die Mitarbeiter beider Häuser stehen gemeinsam mit den Architekten in enger Verbindung, bauen im Depot schon mal Bühnen auf, um auszuloten, wie viel den neuen Ausstellungsräumen zuzumuten ist, archivieren alle Figuren der alten Ausstellung – lavieren den Spielbetrieb durch die Saison. Die hat wie immer etwas für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu bieten. Die Opern – „Rigoletto“ und „Der Barbier von Sevilla“ kommen erst im Studio des Theater wieder zur Aufführung.

>Den Spielplan sowie weitere Infos www.figurenteater-luebeck.de.

>Tickets im Internet, im Europäischen Hansemuseum und Mo. bis So. von 13 bis 17 Uhr im Figurentheater, Kolk 20-22, 23552 Lübeck.