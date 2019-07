Den Geheimnissen der Welt auf der Spur

Willkommen im „Haus der kleinen Forscher“: Ein Bildungskraftwerk in Lübeck

18. Juli 2019, 11:05 Uhr

lübeck | „Warum geht das Licht an, wenn ich den Schalter drücke? Wieso macht Säure die Zähne kaputt? Und was genau kann Wasser? Sag mal, du!“ Kindliche Neugierde ist grenzenlos. Vor allem will sie befriedigt werden, wenn der Forschergeist mit zunehmendem Alter nicht verlorengehen soll. Genau das hat sich die bundesweit aktive Initiative „Haus der kleinen Forscher“ zum Ziel gesetzt. Eines der ihr angeschlossenen Netzwerke ist „Kleine Forscher Schleswig-Holstein Ost“, das in Lübeck seinen Sitz hat – ein Bildungskraftwerk, das von einem gemeinnützigen Verein getragen und von zwei Frauen betrieben wird.

„Geforscht wird überall und eigentlich immer.“ Andrea Baum und Kristina Severin, die beiden Netzwerkkoordinatorinnen, wissen, wovon sie sprechen: Sie sind selber Mütter neugieriger Kinder. Und die brauchen kein Labor und keinen weißen Kittel, obwohl Lupen und Schutzbrillen beim Erforschen kleiner Wunder schon ziemlich cool sind. Die Vermessung der Welt indessen beginnt meistens im Sandkasten und dann ist es gut, wenn einer da ist, der auf die 1001 Warums eine passende, eine altersgerechte Antwort hat. Pädagogisches Personal entsprechend zu befähigen, darum geht es im „Haus der kleinen Forscher“.

Und weil es insbesondere um das Engagement für angemessene frühe Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) geht, haben sich u.a. Mitglieder der IHK vor vier Jahren dafür stark gemacht, dass die Bildungsinitiative im Norden ins Rollen kommt. „Wir brauchen künftig mehr junge Leute, die MINT-affin sind“, sagt Ulrich Hoffmeister, Leiter des IHK-Geschäftsbereichs Aus- und Weiterbildung mit Blick besonders auf den bereits akuten und weiter wachsenden Fachkräftemangel. Mit Blick auch auf das Phänomen, dass die Lust auf MINT vor allem bei Mädchen im Laufe ihrer Schulkarriere verlorengeht.

Jenseits von Benotungen und Prüfungen, dafür mit umso mehr Fingerspitzengefühl für die schier haltlose Wissbegierde kleiner Menschen organisieren Andrea Baum und Kristina Severin im „Haus der kleinen Forscher“ Fortbildungen und Workshops, werben in Kitas und Grundschulen für die Sache, pflegen den Trainerpool, in dem sich fachliches Wissen immer auch mit pädagogischer Qualifikation vereint. „Damit Kinder neugierig bleiben, darf man bei ihnen nicht den großen Erklärer machen“, sagt Andrea Baum schlicht und Kristina Severin setzt eine Erfahrung hinzu, die ihr die Netzwerkarbeit beschert hat: „Wenn mein Kind fragt, wie etwas funktioniert, dann habe ich mir abgewöhnt, es gleich mit einer Lösung zu überfahren. Vielmehr frage ich zurück: ,Was weißt du denn schon darüber‘ und ,was glaubst du denn, warum das so ist?‘“ Aber kann das wirklich funktionieren: Noch mehr Qualifikationen für ohnehin reichlich ausgelastete Pädagogen? „Das Interesse ist groß“, sagt Andrea Baum



und präsentiert eine beeindruckende bisherige Netzwerk-Bilanz. Seit dem Anfang „bei Null“ im Jahr 2015 haben mehr als 500 Fachkräfte aus Kitas, Horten und Grundschulen am Fortbildungsprogramm teilgenommen. „Wir bieten jährlich 30 bis 40 Workshops an. Einmal pro Jahr veranstalten wir gemeinsam mit den Erzieherklassen der Dorothea-Schlözer-Schule den ,Tag der kleinen Forscher‘ für Kitas“, sagt sie. Bis zu 60 Kilometer weite Anreisen nehmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Fortbildungen in Kauf. Auch das sei ein Hinweis auf das Maß des Interesses, so Kristina Severin.

Für pädagogische Fach- und Lehrkräfte aus Kitas, Horten und Grundschulen in Lübeck, Ostholstein, Stormarn, Herzogtum Lauenburg und Segeberg sind die entsprechenden Angebote kostenlos. Damit die Geldeinnahmen zur notwendigen Finanzierung jedes Jahr wieder fließen, ist der 2018 gegründete gemeinnützige Verein „Kleine Forscher Schleswig-Holstein Ost“ angetreten, der vorerst einzige, der sich innerhalb der Bildungsinitiative gegründet hat. 23 Mitglieder zählt er bislang. „Wir sind also ausbaufähig, sagt Ellen Ehrich, die zusammen mit dem Lübecker Unternehmer Jochen Brüggen und dem früheren Leiter der Gotthard-Kühl-Schule, Matthias Isecke-Vogelsang, den Vereinsvorsitz innehat.

Der Verein steht vor allem auch für die gesellschaftliche Bedeutung der Netzwerk-Arbeit. „Durch Forschen und Entdecken lernen Kinder früh, selbstständig Antworten und Lösungen zu finden, selbstbestimmt zu denken, Dinge kritisch zu hinterfragen und das eigene Vorgehen zu reflektieren“, so Brüggen. So entwickelten Kinder Kompetenzen, um die zukünftigen Herausforderungen wie den Klimawandel oder die Ressourcenknappheit zu meistern. Darüber hinaus werde auch die Wirtschaft von der langfristigen Nachwuchskräfteförderung im MINT-Bereich profitieren. Weitblick ist ebenso, was Ellen Ehrich beim Engagement für die „Kleinen Forscher“ antreibt: Sie, Motor des Netzwerkes „Hanse-Unternehmerinnen“, hat sich bereits dort die Verantwortung für künftige Generationen auf die Fahne geschrieben. „Und das vorhandene gute, große Netzwerk, das trägt auch den Anschub für die kleinen Forscher“, betont Ellen Ehrich.