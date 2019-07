Das Mauerwerk bröckelt

Lübeck: Schäden an der Burgtorbrücke / Am Widerlager haben sich Ziegelsteine aus dem Mauerwerk gelöst

von shz.de

21. Juli 2019, 17:22 Uhr

Lübeck | Acht Brücken in Lübeck haben aktuell einen gerpüften Zustand „ungenügend“. Bei der Burgtorbrücke ist die Situation am nördlichen Widerlager inzwischen kritisch. Die Stadt beginnt deshalb sofort mit Reparaturarbeiten.

Im Rahmen einer Sonderprüfung wurde festgestellt, dass sich der altersbedingte Zustand im Bereich der Widerlager der Burgtorbrücke seit der letzten Prüfung derart verschlechtert hat, dass er „nunmehr als kritisch eingestuft wurde“, so die Stadtverwaltung. Am nördlichen Widerlager haben sich Ziegelsteine aus dem Mauerwerk gelöst. Damit eine Fachfirma diesen Schaden Instand setzen kann, wurde am Freitag ein Gerüst vor diesem Widerlager aufgestellt. Das Passieren des Gehweges während dieser Baumaßnahme ist weiterhin gewährleistet.

Die Burgtorbrücke hat laut dem letzten Brückenbericht der Bauverwaltung die Zustandsnote 3,4, das bedeutet einen „nicht ausreichenden Bauwerkszustand“. In den kommenden Jahren müssen für rund drei Millionen Euro der Korrosionsschutz erneuert und einige Stahlträger ausgetauscht werden. Ein Neubau der im Jahr 1898 in Betrieb genommenen Brücke ist nicht notwendig.

Einen ungenügenden Bauwerkszustand haben aktuell neben der Burgtorbrücke auch die Hüxtertorbrücke, die Puppenbrücke, die Rehderbrücke, die Fußgänger-Brücke Morier Hof, die Mühlentorbrücke (wir berichteten) und die Bahnhofsbrücke. Die Wakenitzbrücke im Zuge des St.-Jürgen-Rings, ist erst in Teilen saniert, bis zum Jahr 2022 werden die weitere Arbeiten ein jeweils kleineren Abschnitten vollzogen.

Von der Liste können aber einige Bauwerke gestrichen werden: Die Possehlbrücke geht nun endlich ihrer Fertigstellung entgegen, ebenso die Josephinenbrücke 2, nah Posener Straße. Saniert wurde zwischenzeitlich die Sandbergbrücke und Wielandbrücke.