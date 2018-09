Lübeck : Belästigungsvorwürfe beim Weißen Ring: Anklage in vier Fällen erhoben

Der ehemalige Leiter der Außenstelle Lübeck soll hilfesuchende Frauen bedrängt und sexuell belästigt haben.

von dpa

10. September 2018, 15:26 Uhr

Lübeck | Die Lübecker Staatsanwaltschaft hat in vier Fällen Anklage gegen einen ehemaligen Mitarbeiter der Opferschutzorganisation Weißer Ring erhoben. Ihm würden Körperverletzung, sexuelle Nötigung und eine exhibitionistische Handlung vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der 73 Jahre alte frühere Leiter der Außenstelle Lübeck des Weißen Rings, Detlef Hardt, soll hilfesuchende Frauen bedrängt und sexuell belästigt haben.

So soll der Angeklagte im Mai 2015 im Rahmen de Opferbetreuung eine damals 50 Jahre alte Frau durch falsche Behauptungen zu einem Ausgleichsgespräch mit einem Nachbarn genötigt haben, durch den die Frau sich gestalkt fühlte. Durch das Zusammentreffen mit dem Nachbarn habe sich der psychische Zustand der traumatisierten Frau so sehr verschlechtert, dass sie rund sechs Wochen lang im Krankenhaus stationär behandelt werden musste, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft.

In zwei Fällen soll der 73-Jährige versucht haben, eine 46-jährige und eine 53-jährige Frau gegen deren Willen auf den Mund zu küssen. Außerdem soll er im April 2016 vor einer von ihm betreuten 38 Jahre alten Frau unaufgefordert sein Geschlechtsteil entblößt haben. Der Angeschuldigte bestreitet nach Angaben der Staatsanwaltschaft alle Vorwürfe.

Insgesamt waren bei der Staatsanwaltschaft 29 Anzeigen gaben den ehrenamtlich tätigen Außenstellenleiter, einen pensionierten Polizisten, eingegangen. Nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe gegen den 73-Jährigen war der Landesvorstand des Weißen Ringes in die Kritik geraten. Schließlich trat der gesamte Landesvorstand zurück. Im August wurde schließlich die frühere Innenstaatssekretärin Manuela Söller-Winkler zur neuen Landesvorsitzenden der Opferhilfsorganisation gewählt.