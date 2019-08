Beim Abriss: Hauswand erschlägt Arbeiter (45)

von shz.de

22. August 2019, 12:08 Uhr

Stockelsdorf | Bei Abrissarbeiten an einem Einfamilienhaus in Stockelsdorf ist am Mittwoch ein Arbeiter um Lebens gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Mann von einer umgestürzten Seitenwand des Hauses getroffen. Kurz nach 16 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte zu der Baustelle in der Herderstraße in Stockelsdorf alarmiert. Dort führten nahmen zwei Arbeiter Abrissarbeiten an einem Einfamilienhaus vor. Dach und Obergeschoss waren bereits abgetragen. Während ein 62-Jähriger mit einem Bagger die Wände des Erdgeschosses abriss, kippte eine Seitenwand nach außen weg und verschüttete einen Arbeiter (45). Der Polen erlag wenig später seinen Verletzungen. Der Baggerfahrer erlitt einen Schock. „Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und des Verdachts der Baugefährdung eingeleitet“, teilt Ulli Fritz Gerlach, Sprecher der Polizeidirektion Lübeck mit.