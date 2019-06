BAB 20 – Parkplatz Auf dem Karkfeld

von shz.de

13. Juni 2019, 15:35 Uhr



Gegen 10:15 Uhr ist es am Donnerstagmorgen zu einem größeren Gefahrguteinsatz auf der BAB 20 in Höhe Lübeck Genin gekommen. Auf seinem Weg zu einem Entsorgungsunternehmen ist dem Fahrer eines LKW mit Anhänger während der Fahrt aufgefallen, dass es aus seinem Anhänger heraus eine Rauchentwicklung gab. Geistesgegenwärtig steuerte er umgehend den Parkplatz Auf dem Karkfeld an. Dort koppelte er sofort den mit alten Fahrzeugbatterien beladenen, rauchenden Anhänger ab und brachte seine Zugmaschine in einiger Entfernung in Sicherheit. Unter exakter Angabe seiner Ladung wurde nach dem Notruf die Berufsfeuerwehr Lübeck mit zwei Wachen und den dazugehörigen Freiwilligen Feuerwehren, sowie der Löschzug Gefahrgut alarmiert. Vor Ort angekommen bestätigte sich nach der ersten Erkundung eine leichte Rauchentwicklung unter der Plane des Anhängers. Umgehend wurde durch Polizei und Feuerwehr der gesamte Parkplatz geräumt, um eine weitere Gefährdung für Menschen und Fahrzeuge auszuschließen. In Vollschutzanzügen näherten sich zwei Einsatzkräfte des Löschzuges Gefahrgut dem Anhänger und öffneten die Plane. Nachdem der Rauch entwichen war, konnte glücklicherweise festgestellt werden, dass sich kein weiteres Feuer entwickelt hatte. Nach intensiven Beratungen zwischen Spediteur, Feuerwehr und Polizei wurde entschieden das Gespann in Begleitung von Polizei und Feuerwehrkräften zum Hof eines Lübecker Entsorgungsunternehmen zu bringen. Dort sollte die säurehaltige Ladung fachgerecht entladen und die Gefahr gebannt werden. Der Parkplatz war durch den Einsatz über 2,5 Stunden voll gesperrt. Der Verkehr auf der BAB 20 selbst war jedoch nicht beeinflusst. Das äußerst schnelle und umsichtige Handeln des Fahrers, welches sowohl durch Feuerwehr wie auch Polizei explizit hervorgehoben wurde, hat mit Sicherheit eine weitere chemische Reaktion und ein größeres Feuer der mit Säure gefüllten Ladung verhindert. Sicher hätte ein solcher Brand eine riesige, mit Schadstoffen belastete Rauchsäule zur Folge gehabt, erklärt der Pressesprecher der Feuerwehr Lübeck Lars Walther. Somit konnten die 65 eingesetzten Einsatzkräfte relativ schnell und mit dem beruhigenden Wissen um einen glimpflichen Ausgang dieses Einsatzes wieder einrücken.