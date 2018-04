Bei Famila : Autofahrerin sorgt für Panik auf Supermarkt-Parkplatz in Lübeck

Eine Frau fährt am Samstagabend unkontrolliert und mit erhöhter Geschwindigkeit gegen Fahrzeuge und Einkaufswagen.

von Holger Kröger

29. April 2018, 11:46 Uhr

Lübeck | Bei einem Unfall am Samstagabend gegen 18.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Wesloer Landstraße in Lübeck ist eine Familie mit Kleinkind mit dem Schrecken davongekommen. Die Eltern waren gerade dabei ihre Einkäufe ins Auto zu packen, als plötzlich ein anderes Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit um die Ecke kam und den Einkaufswagen der Familie gegen das Auto schleuderte. Glücklicherweise hatten die Eltern das Kind wenige Augenblicke zuvor aus dem Einkaufswagen herausgenommen.

Der Unfallverursacher fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter auf dem Parkplatz herum, fuhr dann rückwärts und prallte mit voller Wucht in ein anderes parkendes Fahrzeug. Beide Fahrzeuge wurden dabei schwer beschädigt.

Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen waren vor Ort. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin soll über zwei Promille gehabt haben. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Ein großer Hund auf dem Beifahrersitz wurde mit einem Taxi ins Tierheim gebracht.

Weitere Polizeiermittlungen laufen noch.

