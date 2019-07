von shz.de

29. Juli 2019, 14:41 Uhr

Lübeck | Dieser Sonntagsausflug sorgte gegen 7.30 Uhr für Aufregung: Eine Katze hatte sich aufs Dach eines Mehrfamilienhauses in der Adlerstraße gewagt, Rückkehr zum Kippfenster unmöglich. So verharrte die Katze auf dem First. Als der Rettungskorb der Feuerwehr hochfuhr, rutschte sie ab, klammerte sich mit den Pfoten an die Dachrinne der Traufe. Bis Hilfe aus dem Fenster möglich war.