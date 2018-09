Lübecker Flüchtlingsunterkunft : Auseinandersetzung mit Messer: Zwei junge Männer bei Streit leicht verletzt

von dpa

17. September 2018, 16:21 Uhr

Lübeck | Bei einem Streit in einer Lübecker Flüchtlingsunterkunft sind am Wochenende zwei Männer leicht verletzt worden. Nach bisherigem Kenntnisstand waren ein 16-Jähriger und ein 19-Jähriger in Streit geraten, die beide nicht in der Unterkunft wohnen, teilte die Polizei am Montag mit. Bei der Auseinandersetzung soll laut Polizei auch ein ein Messer eingesetzt worden sein.

Die beiden aus Afghanistan stammenden Männer, die nach Angaben der Polizei in der Unterkunft nur zu Besuch waren, wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt, mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Auslöser des Streits am Sonntag soll eine Beleidigung von Familienangehörigen gewesen sein. Die näheren Umstände müssten noch ermittelt werden, sagte ein Polizeisprecher.

