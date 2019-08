Aufentern in Masten der Passat

Mit Klettergurten in die Wanten / Letzte Chance in dieser Saison am 1. September

von shz.de

26. August 2019, 16:48 Uhr

Lübeck-Travemünde | Was früher einmal Alltag auf den Frachtseglern der legendären „Flying P“-Flotte war, kann jetzt jeder im Alter von acht bis 99 Jahren auf der Viermastbark Passat in Travemünde erleben: Das Aufentern in die Masten! Selbstverständlich anders als in den alten Zeiten. Fest verzurrt, sowohl das Schiff als auch die Matrosen, geht es an Kletterseilen und mit Klettergurten in die Wanten.

In Kooperation mit der Stadtschule Travemünde bieten der TSV Travemünde und die Hansestadt Lübeck das Klettererlebnis am Großmast der Passat am Sonntag, 1.September, von 14 bis 17 Uhr zum letzten Mal in dieser Saison an.

Sicherungsgeräte werden gestellt und Übungsleiter sind an Bord. Die „Matrosen“ zahlen für das Abenteuer neben dem Eintrittspreis für die Passat (vier Euro für Erwachsene und 2 Euro für Kinder und Jugendliche) einen Beitrag von fünf Euro (bis zur 1. Saling) beziehungsweise acht Euro (bis zur zweiten. Saling). Überschüsse aus den Klettertagen dieser Saison fließen in einen Fond, der es Kindern der Stadtschule Travemünde aus Familien mit geringem Einkommen ermöglichen soll, an den Kletteraktivitäten der Schule teilzunehmen, damit auch viele „junge Matrosen“ zukünftig die Masten der Passat erklimmen können.