Arbeitswelt im Blick

KDA: Neuer Beirat des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt in Lübeck

Lübeck | Der neue Beirat des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt/Lübeck (KDA) ist komplett. Insgesamt 14 Mitglieder aus der Hansestadt Lübeck und dem Kreis Herzogtum Lauenburg unterstützen den KDA Lübeck in seiner Arbeit. Während eines Gottesdienstes in der Lübecker Marienkirche wurden sie von Pröpstin Frauke Eiben in ihr Amt eingeführt.

„Die Frauen und Männer kommen aus unterschiedlichen Bezügen und bringen ihre ganz eigene Sichtweise aus der und auf die Arbeitswelt mit“, sagt Pröpstin Frauke Eiben. „Ein differenzierter Austausch über Themen weitet den Horizont, nicht nur den persönlichen auch den der Kirche.“ Dem neuen Beirat gehören an: Dietmar Fröhlich (Possehl-Stiftung), Anne Schmaljohann (Kreis-Land-Frauen-Verband Herzogtum Lauenburg, Kreis-Bauernverband Lauenburg), Pastor Oliver Erckens (Sandesneben), Sebastian Grothkopp (IHK Lübeck), Jörg Senkspiel (GEW), Ulrich Keller (Schulleiter BBZ Mölln), Walter Urbrock (Tischlerinnung Lauenburg), Jörn Löwenstrom (GDP Lübeck, Ariane Brauns (Schulamt Lübeck), Daniel Friedrich (IGMetall) und Dr. Ingaburgh Klatt (Historikerin, Gedenkstätte Ahrensbök). Frauke Eiben (Pröpstin Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg), Gudrun Nolte (Nordkirche), Rüdiger Schmidt (Regionsleiter KDA).

Der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt (KDA) ist der Fachdienst der Nordkirche für Wirtschaft und Arbeit. Er versteht sich als „Brückenbauer“ zwischen Arbeitswelt und Kirche und pflegt Kontakte zu Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden, Kammern und Gewerkschaften. Der KDA erkennt Veränderungsprozesse der Wirtschafts- und Arbeitswelt, begleitet sie und reflektiert sie kritisch.