Fall aus Lübeck : Anweisungen zum Missbrauch einer Zweijährigen – Urteil erwartet

08.Sep.2017

Erfurt | Im Prozess wegen Anweisungen zum sexuellen Missbrauch einer Zweijährigen aus Lübeck werden am Freitag (9.30 Uhr) am Landgericht Erfurt Plädoyers und Urteil erwartet. Am Donnerstag hatte der Angeklagte - ein 34-Jähriger aus Gotha - in einem vorgelesenen Brief an die abwesende Mutter des Opfers Reue gezeigt. Während der Haft sei ihm „immer mehr bewusst geworden, welche abscheuliche Tat ich unterstützt und begangen habe“, sagte der Verteidiger am Donnerstag im Namen seines Mandanten. Ihm sei klar, dass er dafür eine Strafe erhalte. Der Vorsitzende Richter schloss eine Bewährungsstrafe nicht aus.

Dem Angeklagten - ein 34-jähriger, gelernter Handelsfachmann aus Gotha - wird vorgeworfen, einem Mann aus Lübeck im vergangenen Jahr via Video-Chat Anweisungen zum Missbrauch seiner Tochter gegeben und dabei zugesehen zu haben. Der Richter zeigte sich am Donnerstag angesichts der Tat-Details schockiert - obwohl er einiges gewöhnt sei. „Das ist real gewesen. Da lag dieses Kind“, sagte er zu dem Angeklagten. Gleichzeitig sagte er, es könne auf eine Bewährungsstrafe hinauslaufen. Der Angeklagte habe ein weitgehendes Geständnis angekündigt und einen Täter-Opfer-Ausgleich angestrengt.

Der Angeklagte hatte über Monate hinweg Video-Kontakt zu dem Mann aus Lübeck. Eigentlich sei er nicht wegen pädophiler Fantasien in den Chaträumen unterwegs gewesen. Einige Wochen oder Monate vor der Festnahme habe er jedoch sein Interesse an Kindern bemerkt. Er forderte den Mann in Lübeck der eigenen Aussage zufolge immer wieder zu konkreten Missbrauchs-Handlungen an dessen Tochter auf und sah dabei zu. Vor Gericht gab der Angeklagte an, zuletzt eine fünfjährige Beziehung mit einer heute 41-Jährigen geführt zu haben.

Gegen den Mann aus Lübeck war bereits im Juni ein Urteil gesprochen worden. Die Richter verurteilten den damals 29-Jährigen zu zehn Jahren und neun Monaten Haft, weil er nach ihrer Überzeugung seine zweijährige Tochter über Monate immer wieder vergewaltigt, gequält und dabei gefilmt hatte. Zudem ordneten sie die Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie an. Einen Mittäter verurteilten sie zu zehn Jahren Gefängnis. Bundesweit wird gegen mehr als 50 Männer ermittelt, die den Missbrauch live im Internet verfolgt haben sollen.