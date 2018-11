Bewerbung um CDU-Bundesvorsitz : Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn kommen nach Lübeck

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wird die Kandidaten in Lübeck begrüßen und freut sich über die "Aufbruchstimmung".

14. November 2018, 22:03 Uhr

Drei Wochen vor der Neuwahl des CDU-Bundesvorsitzenden startet die erste von acht Regionalkonferenzen zur Vorstellung der Kandidaten am Donnerstag in Lübeck. Um die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel kämpfen Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Zu der Konferenz erwartet die CDU am Abend 900 Teilnehmer aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Spannendes Rennen zwischen AKK und Friedrich Merz?

Nach der Begrüßung durch den gastgebenden Landesvorsitzenden, Ministerpräsident Daniel Günther, haben die Bewerber zehn Minuten Zeit, um sich vorzustellen. Die Reihenfolge wird ausgelost. Dann können die Mitglieder Fragen stellen. Über den Vorsitz entscheidet ein Parteitag am 7. Dezember in Hamburg. In der CDU wird ein spannendes Rennen zwischen Kramp-Karrenbauer und Merz erwartet. Sie warb am Mittwoch in Berlin für eine große Steuerreform, Merz sagte der AfD den Kampf an, Spahn grenzte sich von seinen Konkurrenten ab.

„Der Wettbewerb um den Vorsitz der CDU Deutschlands hat in der Union für eine richtige Aufbruchstimmung gesorgt“, sagte der Kieler Regierungschef Günther der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.„Unsere Mitglieder freuen sich darauf, sich ein eigenes Bild von den drei Kandidaten in Lübeck zu machen.“

Hamburgs CDU-Landesvorsitzender Roland Heintze rechnet mit einem sehr knappen Ausgang. Die Konferenz in Lübeck werde den Mitgliedern einen wichtigen ersten Eindruck geben, aber es bleibe bis zum Ende offen.

Von der neuen Parteispitze erwarte er eine konfliktfreie Zusammenarbeit mit der Kanzlerin, sagte Heintze der dpa.

Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Chef Vincent Kokert rückte in den Vordergrund die Frage „Welche Idee hat der Kandidat für den Osten Deutschlands?“. Einen Favoriten sehe er nicht.